Son Dakika Haberleri: Muş Belediyesi çalışmalarıyla ezber bozuyor
Son Dakika Güncel Muş Belediyesi çalışmalarıyla ezber bozuyor - Son Dakika

Muş Belediyesi çalışmalarıyla ezber bozuyor

6 saat önce

Muş Belediyesi, son 2,5 ayda 60 bin tonun üzerinde asfaltı kendi imkanlarıyla üreterek bir ilke imza atarken, bugünlerde ise etkili olan soğuğa ve kara rağmen gece gündüz altyapısı tamamlanan yolları asfaltlamaya devam ederek ezber bozuyor.

Muş Belediyesi çalışmalarıyla ezber bozuyor, System.String[]

Muş Belediyesi, son 2,5 ayda 60 bin tonun üzerinde asfaltı kendi imkanlarıyla üreterek bir ilke imza atarken, bugünlerde ise etkili olan soğuğa ve kara rağmen gece gündüz altyapısı tamamlanan yolları asfaltlamaya devam ederek ezber bozuyor.


Çalışmaları anbean takip eden Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışma arkadaşlarını yalnız bırakmıyor. Zaman zaman mahalle sakinleriyle ayaküstü sohbet ederek asfalt serimini takip eden Başkan Asya, ara ara asfalt şantiyesine geçerek üretimi yerinde inceliyor.


Kültür Mahallesi Merkez Cami çevresindeki yolların asfalt serimini sabahın ilk saatlerine kadar sürdüren ekipler, azimleri ile hayran bıraktırdı. Çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, dur durak bilmeden sabaha kadar çalışan ekiplere çay ikram ederek yüreklerini ısıttılar.


Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Feyat Asya, "Normal şartlarda bu yılın yaz çalışma sezonunu 15 Kasım'da kapatmamız gerekiyordu. Allah'ın lütfu hava koşullarının elverişli olması ile çalışmalarımıza ara vermeden devam ettik. Cadde ve sokaklarımızın üstyapısını yenilemek için yer altı hatlarının değişimini hızlandırdık. Altyapısını bitirdiğimiz yolları kısa sürede asfalta hazırladık. Eylül ayı içerisinde başlattığımız asfalt ve parke döşeme çalışmalarını son günlerde daha da hızlandırdık. Kış mevsiminde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm ekiplerimizle seferber olmuş bulunmaktayız" dedi.


Başkan Asya, son haftalarda alışılmışın dışında bir çalışma sergilediklerini de belirterek, "Zaman zaman kar yağışı olmasına rağmen bir an önce yolları asfaltlamak için sabaha kadar çalışıyoruz. Geçen hafta Eski Hal bölgesini kısa bir sürede tamamlayarak esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bugünlerde Cumhuriyet Caddesi ile Hürriyet Caddesi'ni birbirine bağlayan Merkez Cami çevresindeki yolların üstyapısını yenileyerek kış mevsimi öncesi vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gayret gösteriyoruz. Allah'a şükürler olsun ki yaptığımız çalışmalarla verdiğimiz sözlerin arkasında durduğumuzu gösterdik. Şükürler olsun ki şehrin genelindeki çalışmalarımızı toparladık. Bu süre içerisinde ciddi bir emek sarf eden mesai arkadaşlarımı yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu. - MUŞ

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
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