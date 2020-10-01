Muş'ta ekim ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş Belediyesi ekim ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, eylül ayında kent genelinde yürütülen ve devam eden çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Asya, pandemi sürecine rağmen şehrin altyapı, üstyapı ve belediyenin rutin hizmetlerin aksatılmadan sürdürüldüğünü vurguladı.

Mahallelerde devam eden asfalt çalışmalarına değinen Asya, şunları kaydetti:

"Çalışma sezonumuzu yoğun ve verimli bir şekilde geçiriyoruz. Şu anda Saray Mahallesi'nde eksik kalan birkaç yolumuzun da asfaltlanmasının ardından ekiplerimiz Karşıyaka Mahallesi'ne geçmeyi planlıyor. Bu sezon da Kültür, Dere, Sunay, Saray, 15 Temmuz, Muratpaşa ve Yeşilçe mahallelerimizin cadde ve sokaklarındaki asfalt çalışmalarımızı tamamladık. Karşıyaka Mahallesi'nin ardından Kale Mahallesi'nde yapacağımız asfalt çalışmaları ile bu yıl genel hatları ile programımıza göre hareket etmekteyiz. Mevsim şartları elverdikçe de bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Muş'un gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayan adımlar attıklarını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Alternatif yollarla bu hedeflerimize ulaşmanın gayretindeyiz. Çar Çayı boyunca yeni yol açma çalışmalarını bu yıl başlattık. Devlet Su İşleri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda eksik kalan ıslah çalışmalarına da kısa sürede başlanarak tamamlanacağı söylendi. Bizler de hemen akabinde bu bölgede yapacağımız yol ve peyzaj çalışmaları ile ilimize ayrı bir güzellik katacağız. Belediyemizin şehir genelinde yürüttüğü çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu anlamda canla başla samimiyet ve gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarımıza ve sahada desteğini hep yanımızda gördüğümüz siz meclis üyelerimize bir kez daha teşekkür ederim."

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından vatandaşların talepleri dinlendi.

Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesiyle devam etti.