Muş Belediyesi ekipleri ibadethaneleri temizledi - Son Dakika

Muş Belediyesince oluşturulan ekip, kent merkezindeki cami ve mescitleri temizliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezindeki ibadethanelerin genel bakım ve temizliğini yapıyor.

Görevliler her gün farklı cami ve mescitlerin temizliğini yaparak, vatandaşların temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, cami ve mescitlerin temizliği için başlattıkları uygulamayı devam ettirdiklerini belirtti.

İbadethanelerin yoğun olarak kullanıldığı kentte bu çalışmayı aksatmadıklarını kaydeden Asya, şunları kaydetti:

"Hemşerilerimiz ekiplerimizin yaptığı temizlik sayesinde nezih ortamlarda ibadetlerini yapma fırsatı buluyor. Temizlik hizmetleri genelde öğleden önce yapılıyor. Bugüne kadar il genelinde yaptığımız çalışmalarla şehrin çehresini değiştirdik. Bir yandan alt ve üst yapı çalışmalarıyla ihtiyaç duyulan hizmetleri yaparken bir yandan da sosyal belediyecilik alanındaki beklentileri yerine getirmeye çalıştık. Bundan sonra da aynı anlayışla halkımıza hizmet edeceğiz. Bosyal belediyecilik hizmetlerini de artırarak devam ettireceğiz. Cami ve mescitlerimizin temizliği için kurduğumuz ekibimiz faaliyetlerini sürdürüyor. İhtiyaç halinde dış temizliğini de yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımıza ibadetlerini güzel şekilde yapabilecekleri temiz bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz."