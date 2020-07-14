Muş Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası için çalışma başlattı - Son Dakika

Muş Belediyesi sosyal belediyecilik projeleri kapsamında Halk Ekmek Fabrikası kurulması için çalışma başlattı.

Lale Vadisi Parkı'nda fabrikaya dönüştürülen tesiste incelemelerde bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaş odaklı hizmet anlayışını önceleyerek çalıştıklarını belirtti.

Vaat edilen projeleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs Kovid-19 sürecinde yavaşlatılan projelerimiz kontrollü hayatın başlamasıyla kaldığı yerden devam etti. Belediye olarak Halk Ekmek Fabrikası kurmak için çalışma başlattık. Lale Vadisi Parkımızın yakınındaki bir tesisimizi fabrikaya dönüştürüyoruz. Ekiplerimiz söz konusu tesisin iç ve dış bölümünde hazırlıklarını sürdürüyor. Fırınımız da yapım aşamasında. Kısa sürede tesisimizi tamamlayıp üretimi başlatarak vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Daha sonra şehir merkezinde vatandaşımızın ulaşabileceği temin noktaları oluşturacağız."