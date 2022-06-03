Muş Belediyesi haziran ay meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Muş Belediyesi haziran ay meclis toplantısı yapıldı

03.06.2022 18:04
Muş Belediyesi haziran ay meclis toplantısı yapıldı

Muş Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.

Muş Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Asya, planlanan yatırım ve projeler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Asya, şehrin önemli projelerinden içme suyu isale hattı ve arıtma tesisi yapım işinin hızla ilerlediğini söyledi.

"Hürriyet ve eski Erzurum caddeleri ile bu caddelerin bağlantı yollarının üst yapısını bir an önce yapmayı planlıyoruz." diyen Asya, şunları kaydetti:

"İhale sürecinin tamamlanmasıyla bu caddelerimizin yol, kaldırım ve aydınlatmalarını yenilemek üzere çalışmalarımızı başlatacağız. Yöresel ürünler halimizin temelini önümüzdeki günlerde atacağız. Bunların dışında gençlik merkezlerimiz, yeşil alanlarla ilgili başlattığımız çalışmalar devam etmekte."

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Kaynak: AA

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