Muş Belediyesi Kendi Çiçeklerini Üretecek: Bin 530 Metrekarelik Sera Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

Muş Belediyesi Kendi Çiçeklerini Üretecek: Bin 530 Metrekarelik Sera Projesi Devam Ediyor

Muş Belediyesi Kendi Çiçeklerini Üretecek: Bin 530 Metrekarelik Sera Projesi Devam Ediyor
Son Güncelleme: 05.09.2023 12:46

Muş Belediyesi, kendi mevsimlik çiçeklerini üretmek için bin 530 metrekarelik bir sera projesini hayata geçiriyor. Şehirdeki cadde, sokak ve parkları süslemek için başlatılan proje ile belediye, çiçek teminini kendi imkanları ile gerçekleştirecek. Bu sayede hem şehir daha güzel bir görünüme kavuşacak hem de önemli bir eksiklik giderilmiş olacak. Projenin sezon sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

Muş Belediyesi yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Muş- Bitlis karayolu üzerinde belediyeye ait bin 530 metrekarelik alanda sera yapımına başlandı.

Son yıllardaki altyapı ve üstyapı projeleri ile büyük bir değişimin yaşandığını kadim şehir Muş'ta, peyzaj projeleri ile daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Muş Belediyesi bugüne kadar firmalardan temin ederek cadde, sokak ve parklarda kullandığı çiçekleri kendi imkanları ile üretmek için sera projesini başlattı. Bin 530 metrekare alan üzerine uygulanan proje ile Muş Belediyesi elde edeceği mevsimlik çiçeklerle şehri süsleyecek.

Muş Belediyesi Kendi Çiçeklerini Üretecek: Bin 530 Metrekarelik Sera Projesi Devam Ediyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin genelindeki yeşil alanların bakım onarım çalışmaları düzenli olarak yapılırken söz konusu yeni projeyle de önemli bir eksiklik giderilmiş olacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "9 yıllık görev süremiz içerisinde ilimizin ihtiyacı olan birçok hizmeti gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Altyapı projesi ile şehrimizin tüm yer altı hatlarını yenileyerek yıllardır mustarip olduğumuz büyük bir eksikliği gidermiş olduk. Akabinde tahrip olan yol ve kaldırımları bir bir yeniledik. Bu süre içerisinde vatandaşlarımıza alternatif dinlenme ve vakit geçirme alanları oluşturmak üzere parklar yaptık. Bu çalışmalarımız neticesinde şehrimizde ciddi bir değişim ve dönüşüm yaşandı. Bugün de cadde, sokak ve parklarımızı süslemek ve kadim şehrimize güzel bir görünüm kazandırmak için sera projemizi uyguluyoruz. Mevsimlik çiçek ve süs bitkilerini serada üreteceğiz. Bin 530 metrekare alan üzerinde uyguladığımız projemizi sezon sonuna kadar tamamlayarak çalışmalarımızı başlatacağız. İlimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Muş Belediyesi Kendi Çiçeklerini Üretecek: Bin 530 Metrekarelik Sera Projesi Devam Ediyor
Muş Belediyesi Kendi Çiçeklerini Üretecek: Bin 530 Metrekarelik Sera Projesi Devam Ediyor
Muş Belediyesi Kendi Çiçeklerini Üretecek: Bin 530 Metrekarelik Sera Projesi Devam Ediyor

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Son Dakika Emlak Muş Belediyesi Kendi Çiçeklerini Üretecek: Bin 530 Metrekarelik Sera Projesi Devam Ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş Belediyesi Kendi Çiçeklerini Üretecek: Bin 530 Metrekarelik Sera Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
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