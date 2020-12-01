Muş Belediyesi kışa hazır - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Muş Belediyesi, sorumluluk alanındaki 560 kilometrelik yol ağı için 35 iş makinesi ve 80 personelle kışa hazır durumda.

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, iş makinelerinin bakımlarını tamamlayarak olası kar yağışı durumunda yolları kardan arındırmak için hizmete hazır. 560 kilometre yol ağı bulunan kent merkezinde görev alacak olan 35 iş makinesi ve 10 binek araçta 7/24 esasına göre çift vardiya hizmet verilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkan Yardımcısı Hamdullah Karasu, araçların kışa hazırlanmış durumda olduğunu belirterek, "17 mahalle, 560 kilometre yol ağımız, 5 ana caddemizi temizlemek üzere arkadaşlarımız hizmete hazır durumdadırlar. Geçen yılki verilere göre günlük 130 kamyon kar toplayıp şehir içinden 7 kilometre mesafede şehir dışına taşımış bulunuyoruz. Yine geçen yıl 750 ton tuz tüketimi yapıldı. Kışın 35 aracımızla birlikte çift vardiya 70 personel çalışmakta. Ayrıca binek araçlarımızda da 10 personel çalışacaktır. Toplamda 80 personelimiz kışın kar mesaisinde çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için bütün araçlarımızın bakımları yapıldı, kar lastikleri değiştirildi, yağlamaları ve gerekli kış hazırlıklarının hepsi tamamlandı. İnşallah vatandaşlarımız bu noktada herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacaktır. Vatandaşlarımızdan özellikle bir talebimiz var. Kışın araçlarını gelişi güzel yol ortalarına park etmemeleri bizim öncelikli talebimizdir" dedi. - MUŞ