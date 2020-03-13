Muş Belediyesi, korona virüsü tedbirlerini artırdı - Son Dakika

Muş Belediyesi, korona virüsü tedbirlerini artırdı

Muş'ta vatandaşların yoğun kullandığı alanlar dezenfekte ediliyor

MUŞ - Muş Belediyesi, korona virüsüne (Covid-19) karşı tedbirleri artırarak vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda dezenfekte çalışmaları başlattı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın talimatı ile harekete geçen ekipler, toplu taşıma araçları, duraklar, ATM'ler ve çöp konteynerlerinde deterjan ile temizlik çalışmasına ağırlık verdi. Halk sağlığıyla ilgili temizlik çalışmalarına ağırlık veren ekipler, bir yandan temizlik yaparken, bir yandan da ilaçlama yapıyor. İlk önce Muş Belediyesine ait araç filosundaki araçları dezenfekte eden ekipler, çöp konteynerleri, duraklar, ATM'ler ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda önemleri artırdı.

Yapılan dezenfekte çalışmalarını yerinde inceleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, korona virüsüne karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde başlatılan mücadele kapsamında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve ekibine teşekkür etti.

Salgına karşı en etkili tedavi yönteminin temizlik olduğunu belirten Başkan Asya, "Elbette ki tedbir bizden, takdir Allah'tandır. Bahar temizliği ile birlikte mutat olarak şehrimizde başlattığımız temizliğin ve bu salgının en etkili tedavi yönteminin temizlik olduğunu biliyoruz. Temizliğin, imanımızın bir cüzi parçası olduğundan yola çıkarak mutat temizlik işlemlerimizin yanında dezenfekte işlemlerimizi başlattık." dedi.

"Tedirgin değiliz, tedbir alıyoruz"

"Bu değildir ki bizim böyle bir tedirginliğimizin, böyle bir tereddüdümüzün olduğundan, tedbiren her yerde başlatıldığı gibi bizlerde halkımızın kalabalık bir şekilde kullandığı otobüs duraklarından çöp konteynerlerine, hayvan pazarından sebze-meyve haline, bankamatiklerden toplu ulaşım araçlarına kadar, özel taşıma yapan kooperatiflerine kadar bir bütün olarak bu kullanma alanlarında dezenfekte çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız" diyen Başkan Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bahar temizlik çalışmalarıyla birlikte sokak, çarşı, pazar, cadde yıkamaları ve temizliğini bir noktada da deterjan ile birlikte hem temizliğini, hem de dezenfektesini yapmaktayız. Tedbiren bu çalışmalarımızı yapmaktayız. Böyle bir tereddüdümüzün, tedirginliğimizin olmadığını da halkımızın bilmesini istiyoruz."

"Halkımıza düşen görev; temizliktir"

Vatandaşların tedbiri elden bırakmaması ve halka düşen görevin temizlik olduğunu vurgulayan Başkan Asya, "Elbette ki halkımıza düşen görev; temizliktir. Temizlikte dinimizin bir emridir. Günde 5 vakit abdestin, 3 öğün yemeğin öncesinde ve sonrasında sabunla ellerimizi yıkamamız, bu anlamda çok daha dikkat etmemiz, çok daha temizliğimize riayet etmemiz gerekiyor. Halkımızın da bu anlamda daha çok tedbirli davranmasını istiyoruz" diye konuştu