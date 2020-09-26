Muş'ta güzellik ve saç bakım kursu açıldı - Son Dakika

Muş Belediyesi tarafından sosyal projeler kapsamında güzellik ve saç bakımı kursu açıldı.

Muş Belediyesi, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kadın Kültür Merkezi ve Bilgi Evleri'nde düzenlenen kurs ve etkinlikler sürüyor.

Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde açılan güzellik ve saç bakımı kursunda, kadınlar hem meslek sahibi oluyor hem de alacakları sertifikalarla kendi iş yerlerini açma imkanını buluyor. 12 kadının katıldığı kurs, 25 Kasım'a kadar devam edecek.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye olarak şehrin genelinde yürüttükleri alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşları da ihya edecek, onlara katkı sağlayacak sosyal faaliyetleri de aksatmamaya özen gösterdiklerini söyledi.

Her kesime hitap eden etkinlik ve kurslar düzenlediklerini dile getiren Asya, "Geçtiğimiz günlerde aşçılık ve halı dokuma kurslarını açmıştık. Amacımız kadın kardeşlerimizin meslek sahibi olmalarını kolaylaştırmak. Her ne kadar pandemi dolayısıyla bu tür çalışmalarımız sekteye uğrasa da telafi etmek üzere planlamalarımızı yapıyoruz. Maske, mesafe ve temizlik gibi tedbirleri alarak bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde salgının seyrine göre hareket edeceğiz. Gençlerimize ve çocuklarımıza yönelik de çalışmalarımız olacak. İnşallah hem bu sosyal tesislerimizin sayısını arttıracağız hem de bu tesislerin amacına uygun kullanılması için gerekli altyapıyı oluşturacağız." dedi.