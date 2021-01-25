Muş Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Muş Belediyesi ile Hak İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, uzun süredir belediye ile sendika yetkilileri arasında görüşmeler yapıldığını söyledi.

Görüşmelerin ardından mutabakata vardığını belirten Asya, "Uzlaşılan rakamlarla bölgemizin ortalamasını yakalamış bulunmaktayız. Yevmiye 123 lira olarak uzlaşılan bu sözleşmede ben de işçi kardeşlerimin halkımıza hizmet noktasındaki gayretlerini göz önünde bulundurarak, kurumumuzun da mali durumunu düşünerek 128 liraya yükseltiyorum. Yevmiyeye yapmış olduğumuz bu zam ileride sizlerin emekliliğine de olumlu yansıyacaktır." diye konuştu.

Halka hizmet yaparken işçilerin de hakkını koruduklarını vurgulayan Asya, devam etti:

"Mutabakata varılan sözleşmeye göre bekar bir arkadaşımızın sosyal hakları dışında alacağı rakam 3 bin 390 lira olarak belirlenmiştir. Evli olup çocuğu olmayanlar 3 bin 443 lira, evli olup bir çocuğu olan 3 bin 483 lira, evli olup evli olup 2 çocuğu olanlar 3 bin 524 lira ve evli olup 3 çocuğu olanların ise 3 bin 578 lira olarak belirlendi. Temizlik çalışanları ve operatörler, maktu veya ortalama mesaileri ile evlilik durumlarına göre 4 bin lira civarında maaş alacaklar. Aynı şekilde mühendislere 500 lira, lisans mezunlarına 300 lira ve ön lisans mezunlarına da 200 lira ekstra ödeme yapılacak. Bu süreçte katkı sunan hem sendika yetkililerine hem de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Hak İş Sendikası Muş Şube Başkan Yardımcısı Aydın Çiftçi de yeni bir sözleşmenin heyecanını yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Hak İş Sendikası olarak bugüne kadar değerli başkanımızla uyum içinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte işçi kardeşlerimizin de hakkını korumak için gerekli çalışmayı yapıyoruz. Bir süredir yaptığımız görüşmeler neticesinde bir sonuca vardık. Sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Başkan Asya, sözleşme sırasında sendika ile belediyenin uzlaştığı rakamı 200 lira artırarak işçilere jest yaptı.

Konuşmaların ardından Asya ve Çiftçi, toplu iş sözleşmesini imzaladı.