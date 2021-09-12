Muş Belediyesi'nden kentte meydana gelen yangınla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Muş Belediyesi, kentte 6 katlı bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin zamanında müdahale ettiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, İstasyon Caddesinde bir iş yerinde meydana gelen yangın üzerinden kurum ve itfaiye personellerine yönelik ortaya atılan iddiaların doğru olmadığı bildirildi.

Yangın ihbarının alınması üzerine bölgeye ilk etapta 2 araç ve 4 personelin ivedilikle intikal ettirildiği kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

"Yangının meydana geldiği iş yerinin üst katlarının özel eğitim merkezi ve apart ev olarak kullanıldığı, içerde öğrencilerin ve vatandaşların olduğu bilgisinin alınması üzerine 2 araç daha olay yerine gönderilirken istirahatte olan vardiyadan destek istenerek kısa sürede yangın bölgesine getirilmeleri sağlanıp yangının büyümemesi, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması için azami çaba sarf edilmiştir"

Açıklamada, yangının iş yerinin depo olarak kullanılan bölümündeki kağıt ve kartonların tutuşması ile meydana geldiğinin değerlendirildiği belirtilerek, yangına ivedilikle müdahale edilerek, kısa sürede kontrol altına alındığı vurgulandı.

Müdahale sırasında öğrenci ve vatandaşların, dumandan etkilenmemesi için merdivenli araçlarla tahliyeleri yapılırken binanın kilitli olan yangın merdiveninin çıkış kapısının itfaiye ekiplerince kesilerek bir kısım vatandaşın da kontrollü bir şekilde buradan tahliye edilmesinin sağlandığı aktarılan açıklamada, "Zabıta ekiplerimiz de emniyet görevlileri ile birlikte park halindeki araçların kaldırılması ve çevredeki vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almıştır." ifadelerine yer verildi.

Belediye Başkanı Feyat Asya'nın da bazı birim müdürleri ile yangının kontrol altına alınması ve tahliyenin sorunsuz bir şekilde yapılması için olay yerinde bizzat bulunup, süreci yerinde yönettiği ifade edilen açıklama, "Birçok vatandaşımızın bulunduğu, hiç kimsenin olumsuz etkilenmemesi için yoğun bir çabanın sarf edildiği ve can kaybının yaşanmadığı talihsiz yangın sonrası okulun bazı yöneticilerinin kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği, kurumumuzu ve personellerimizi asılsız ithamlarla karaladıklarını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.