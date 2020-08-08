Muş Belediyesi'nden ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti - Son Dakika

Muş Belediyesi, üniversiteye yerleşecek öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti başlattı.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının tercih maratonu başladı. Muş Belediyesi öğrencilerin geleceğine katkı sunmak adına ücretsiz tercih danışmanlığı ofisi kurdu. Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi'nde verilecek danışmanlık hizmeti 14 Ağustos tarihine kadar 08.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Feyat Asya da YKS tercih günlerinin başladığını öğrencilere duyurarak sosyal medya hesabında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili öğrenciler, öncelikle YKS sonuçlarınızın hayırlı olmasını diler, hepinizi tebrik ederim. Şimdi tercih zamanı. Bu süreçte heyecanınızı paylaşmak, sizlere destek olmak adına ücretsiz tercih danışmanlığı ofisimizi kurduk. Gelin birlikte 'doğru tercih' yapalım." . - MUŞ