Muş Belediyesi'nden Üstyapı Seferberliği: 60 Bin Ton Asfalt Serilecek - Son Dakika
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Muş Belediyesi'nden Üstyapı Seferberliği: 60 Bin Ton Asfalt Serilecek

Son Güncelleme: 12.08.2023 17:58

Muş Belediyesi, kentteki caddeleri ve ara sokaklarda üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürerek toplam 60 bin ton asfalt serimi yapacak. Belediye Başkanı Feyat Asya, yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, şehrin tüm sokaklarının yenileneceğini belirtti. Başkan Asya, altyapı çalışmalarının ardından İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleriyle ara bağlantılarının asfaltlarını tamamladıklarını ve bu yıl da diğer cadde ve bağlantı yollarının asfalt kaldırım çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Toplamda 60 bin ton asfalt serimi yapılacağını vurgulayan Başkan Asya, çalışmaların tamamlanmasının ardından şehrin dekoratif aydınlatma lambalarının da bitirileceğini söyledi. Başkan Asya, eleştirilere rağmen çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini ve vatandaşların geleceği için doğru bir iş yaptıklarını belirtti.

Üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini söyleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, "Toplam 60 bin ton asfalt serimi yapacağız ve şehrimizin tüm sokaklarını yenilemiş olacağız" dedi.

Muş Belediyesi kentteki caddeleri ve ara sokaklarda başlattığı üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Eski acil yolunda devam eden sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Feyat Asya, çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Önceki yıllarda yapılan altyapı çalışmalarının ardından İstasyon ve Cumhuriyet Caddeleriyle ara bağlantılarının asfaltlarını yaptıklarını ifade eden Başkan Feyat Asya, "2022 yılında Necmettin Erbakan Caddemiz, hastane kavşağımız ve hastane giriş yollarıyla birlikte Hürriyet Caddemizin PTT'ye kadar olan kısmın çalışmaları bitirdik. Bu yıl da Kurtuluş Caddemiz, Gazi Caddemiz, Eski Acil Yolu, Şifa Caddesi ve ara bağlantılarımızın asfalt kaldırım çalışmalarını sürdürmekteyiz" dedi.

Muş Belediyesi'nden Üstyapı Seferberliği: 60 Bin Ton Asfalt Serilecek

Toplam 60 bin ton asfalt serimi yapılacağını ifade eden Başkan Asya, "Geçen yıl yaptığımız iki ana caddemizin asfaltını hızla seriyoruz. Yüklenici firmanın yıl yapacağız 30 bin ton asfalt serilecek. 30 bin ton asfalt biz yapacağız. Toplamda 60 bin ton asfalt serimi yapılacaktır. Bununla birlikte şehrimizin tüm sokaklarını yenilemiş olacağız. Bir kısım dekoratif aydınlatma lambalarını bitirdikten sonra güzel bir çalışmayı tamamlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Altyapı çalışmaları süresince sürekli eleştirilere maruz kaldıklarını hatırlatan Başkan Asya, her zorluğun bir ferahı olacağı inancıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ettiklerini kaydetti.

Asya, "O zor günlerde bile eleştirilere tahammül ettik. Yeri geldi hakaretlere maruz kaldık. Ancak biz, zamanı geldiğinde vatandaşlarımızın kadim şehrimiz için, geleceğimiz için doğru bir iş yaptığımızı anlayacaklarını biliyorduk. Bir şehrin altyapısı olmadan üstyapısının sağlam olmayacağını ve her zaman sorunların nüksedeceğini bilerek, yıllardır seçim kampanyalarında dillendirilen ancak hayata geçirilemeyen önemli bir projeye el attık. Ne kadar doğru bir karar aldığımızı bugün çok daha iyi anlayabiliyoruz. Tüm proje ve yatırımlarımızda ilimizin geleceğini düşünerek hareket ettik ve bu anlayışımızı devam ettireceğiz. Görev süremiz boyunca istişare geleneğini söylemde bırakmadık. Her zaman paydaşlarımızla, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları gibi ilimizin dinamikleri ile diyalog halinde olup 'Ortak Akıl Birlikte Yönetim' anlayışımıza sadık kaldık. Seçimden seçime değil, her koşulda vatandaşlarımızın, esnaflarımızın ayağına gittik. Yaptıklarımızı anlattık, onların talep ve önerilerini dinleyip yerinde çözüm üretmeye çalıştık. Vatandaş odaklı girişim ve hizmetlerimiz ile 'Gönül Belediyeciliği'nin gereğini yapmanın gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Muş Belediyesi'nden Üstyapı Seferberliği: 60 Bin Ton Asfalt Serilecek
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Son Dakika Yaşam Muş Belediyesi'nden Üstyapı Seferberliği: 60 Bin Ton Asfalt Serilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş Belediyesi'nden Üstyapı Seferberliği: 60 Bin Ton Asfalt Serilecek - Son Dakika
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