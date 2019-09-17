Son Dakika Haberleri: Muş Belediyesi'nin asfalt çalışması sürüyor
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Muş Belediyesi'nin asfalt çalışması sürüyor

47 dakika önce

Muş Belediyesi, alt yapının tamamlandığı yolları asfaltlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş Belediyesi'nin asfalt çalışması sürüyor, System.String[]

Muş Belediyesi, alt yapının tamamlandığı yolları asfaltlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye, içme suyu, kanalizasyon ve doğal gaz hatlarının döşendiği Hürriyet Mahallesi'nin yolunu asfaltlamak için çalışma başlattı.

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Feyat Asya, adeta zamanla yarışarak projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

İnsan merkezli hizmet anlayışını devam ettirdiklerini ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Bu yıl çalışma sezonunu verimli şekilde geçirmenin gayretindeyiz. Özellikle ilimizin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenilediğimiz alt yapı projesi kapsamında, birçok bölgede kazı ve döşeme çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar vatandaşlarımızın yaşamını etkiliyor. Çalışmalar sırasında vatandaşımızın olumsuzluklardan asgari düzeyde etkilenmesi için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. Kazı ve döşeme çalışmalarının tamamlandığı cadde ve sokakları onarmak için Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimizi adeta seferber ettik."

Hürriyet Mahallesi, Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:12 Kaynak: AA
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