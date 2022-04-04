Muş Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, meclis üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, kentte yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi.

Ramazan ayının hayırlı olması temennisinde bulunan Asya, zorlu bir kış geçirdiklerini belirterek, karla mücadele çalışmalarında 800 ton tuz kullanmak zorunda kaldıklarını ve bunun da yol ve kaldırımlarda tahribata neden olduğunu aktardı.

Zarar gören yolları kısa sürede onararak hizmete sunacaklarını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte bu yıl için planladığımız projelerin de hazırlıklarını yapıyoruz. Yöresel ürünler hali 25 Nisan'da ihale edilecek. Devam eden projelerimizin de bu ay itibariyle başlatılacağını umuyoruz. Mevsim koşullarından dolayı henüz asfalt şantiyemizi açmadık ancak malzemelerin alımları için bir hazırlık içindeyiz. Havaların ısınması ile kendi ürettiğimiz asfaltla gerekli çalışmaları başlatmış olacağız."

Kentte alt ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra sosyal ve kültürel alandaki eksiklikleri de gidermeye çalıştıkların kaydeden Asya, ilerleyen süreçte çok güzel çalışmalara imza atacaklarını aktardı.

Toplantı, vatandaşların talep ve önerilerinin alınmasıyla devam etti.