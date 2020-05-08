Muş Belediyesi, olağan meclis toplantısını yaptı - Son Dakika

Muş Belediyesi "Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı"nı gerçekleştirdi

Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda koronavirüsle mücadelede alınan ve alınacak önlemler konuşuldu.

Toplantıda konuşan Başkan Asya, bir yandan koronavirüsle mücadele derken bir yandan da proje çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kentte alt yapı çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Önemli olan ilin ve halkın kazanmasıdır. Şu anda il sınırları içerisinde yapılacak herhangi bir tesise ulaşım süresi maksimum 15-20 dakikalıktır. Dolayısıyla şehrin en ücra noktasına bile kısa sürede gidilebiliyorsa yapılacak yatırımların öneminin farkına varmalıyız. Mevcut stadyumun yerine TOKİ tarafından yapılacak Millet Bahçesinin tüm yapım işlemleri tamamlandıktan sonra belediyemize teslim edilecek. Yeni stadyumun da en kısa sürede tamamlanması için gerekli çalışmaların yapılacağına ve gençlerimizin burada sportif faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtmek isterim."