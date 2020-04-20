Muş Belediyesi personellerinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine 2 maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlayan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın ardından bir anlamlı destek de belediye çalışanlarından geldi. Muş Belediyesinde görevli memur, işçi ve sözleşmeli çalışanlar toplamda 119 bin 950 TL kampanyaya bağışladı.



Şehrin hizmet neferleri olan Muş Belediyesi çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kayıtsız kalmadı. Toplam 26 bin 826 olan 2 maaşını kampanyaya bağışlayan Belediye Başkanı Feyat Asya'nın ardından belediye personelleri de harekete geçti. Hak-İş Sendikasına bağlı Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanlığı ile Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı Bem-Bir-Sen Muş Şubesi yetkilileri, belediyede çalışan üyeleri ile görüşerek kampanyaya katılma kararı aldılar. Nisan ayı maaşlarını alan memur, işçi ve sözleşmeli çalışanlar, ortalama 500 TL olmak üzere kampanyaya destek verdiler. Kampanya çerçevesinde belirtilen banka hesabına Başkan Asya'nın 2 maaşı ile birlikte toplamda 146 bin 776 TL yatırılmış oldu.



Hizmet-İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır ve Bem-Bir-Sen Muş Şube Başkanı Güven Yalvarıcı, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı makamında ziyaret ederek personellerin kampanyaya verdikleri destek hakkında bilgi verdiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kayıtsız kalmadıkları için sendika başkanlarına ve belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Asya, örnek davranışlarından dolayı kendilerini kutladı. Başkan Asya, "6 yılı aşkın bir süredir çalışma arkadaşlarımızla bir aile aidiyeti ruhu içinde değerli hemşehrilerimize hizmet götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün ülke olarak sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Herkes kendince elini taşın altına koyarak bir şeyler yapmanın derdinde. Sağlık çalışanlarımız, insanlarımızın hayatlarını kurtarırken kamu kurumlarımız da vatandaşlarımızın bu sıkıntıdan etkilenmemesi için tedbirler alıyor. Bunlardan birisi de bu şehrin önemli hizmet kapılarından olan Muş Belediyesidir. Vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilmek için tüm ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız. Bu zorlu dönemde, zor durumda olan insanların ihtiyaçlarının karşılanması için Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu kampanyaya çalışma arkadaşlarımın da katkıda bulunması beni ziyadesi ile mutlu etmiştir. Bir kez daha böyle bir ekiple çalışmaktan onur duydum. Bu anlamlı davranışlarından dolayı sendika başkanlarımızın şahsında tüm çalışma arkadaşlarıma şükranlarımı sunarım" dedi.



Sendika başkanları da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kampanyaya destek veren tüm üyelerine teşekkür etti. - MUŞ