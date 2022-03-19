Muş Belediyesi sabah namazından sonra vatandaşlara çorba ikram etti - Son Dakika

Muş Belediyesi, sabah namazı sonrası vatandaşlara çorba ikramında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Merkez Camii önünde kurdukları stantta sabah namazı çıkışı vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Kar yağışı ve soğukların etkili olduğu saatlerde dağıtılan çorba vatandaşların içini ısıttı.