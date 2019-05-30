Son Dakika Haberleri: Muş Belediyesi sezon hazırlıklarını sürdürüyor
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Muş Belediyesi sezon hazırlıklarını sürdürüyor

42 dakika önce

Muş Belediyesi, havaların ısınması ile yaz çalışma sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor.

Muş Belediyesi sezon hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]
Muş Belediyesi, havaların ısınması ile yaz çalışma sezonunun hazırlıklarını sürdürüyor.

Muş Belediyesi, bu yılki çalışma sezonunu dolu dolu geçirmek için gerekli hazırlıklarını sürdürüyor. Bir yandan altyapı çalışma programı belirlenirken diğer yandan üstyapı için malzeme alımları devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki yeşil alanların bakımını yaparken Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler de cadde ve sokaklardaki kıştan kalan tahribatları gidermeye çalışıyor. Rutin çalışmaların yanı sıra Muş halkına vaat edilen önemli projelerin de hazırlıkları yapılıyor.

Son olarak üst yapı hazırlıkları kapsamında Muş Belediyesi tarafından asfaltlama çalışmalarında kullanılmak üzere temel malzeme ve asfalt mıcırı alımı için ihale yapıldı. Yaklaşık maliyeti 1 milyon 804 bin 640 TL olan ihaleye 9 firma katıldı. İhalede Medeniyet İnşaat A.Ş 749 bin 920 TL, Lale Otomasyon Ltd. Şti 902 bin TL, Yazla İnşaat 690 bin TL, Zry İnşaat 868 bin TL, Bedrioğlulları Nakliyat İnşaat 756 bin TL, Has-Pa Ltd. Şti 747 bin 800 TL, Bilgin Ltd. Şti. 850 bin 20 TL, Kandemirler Ltd. Şti 554 bin TL, Ayçetin İnşaat Ltd. Şti ise 768 bin 520 TL teklif verdi. Dosyaları teslim alan ihale komisyonu, evrakları inceledikten sonra en kısa sürede kararı açıklayacak. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:04 Kaynak: İHA
Muş, Güncel
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