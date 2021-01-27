Muş Belediyesi sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı - Son Dakika

Muş Belediyesi sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı

27.01.2021 17:25
Muş Belediyesi sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı, System.String[]

Muş Belediyesi, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını rehabilitasyon merkezine taşıyarak hem bakımlarını yapıyor hem de beslenmelerini sağlıyor.

Muş Belediyesi, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını rehabilitasyon merkezine taşıyarak hem bakımlarını yapıyor hem de beslenmelerini sağlıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından kent genelinde başlattıkları karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kentteki sokak hayvanlarının korunmasına yönelik projeler de geliştirdiklerini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Bu konuda aldığımız tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Barınma, yiyecek veya su sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını hayvan bakımevine getirerek rehabilite ediyoruz. Bakım ve tedavisi yapılan hayvanlar hava koşullarına göre tekrar doğaya salınıyor. Aynı şekilde ilimizin birçok bölgesine yiyecekler bırakarak sokak hayvanlarının bu konuda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, zorlu kış şartlarında sokak hayvanları ile ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde bizlere bildirmeleri. Bu konuda bizler de gerekli tedbirleri alarak bu canları sahipsiz bırakmayalım."

Rehabilitasyon, Feyat Asya, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Belediyesi sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil'e imza töreninde Arda Turan soruldu: Çok yetenekli bir kardeşimiz Altının kilogramı 436 bin 500 liraya geriledi MAK araştırmadan yılın ilk anketi! MHP ve HDP baraj altı kaldı, İYİ Parti'deki yükseliş dikkat çekti Burak Yılmaz'ın sözlerine Mesut Özil'den yanıt: İnşallah Türkiye'yi güzel temsil eder Doğu Türkistanlı Uygur Türkleri, 2019'da kendilerine destek veren Mesut Özil'e imza töreni öncesi teşekkür etti Ali Koç, imza töreninde Mesut Özil transferinin tüm detaylarını anlattı ve Acun Ilıcalı'ya teşekkür etti İş adamına şirketinin önünde kanlı pusu! Kurşun yağmuruna tuttular Sokağa çıkma yasağında şehir merkezinde çıplak bir şekilde yürüyen adam, görenleri dumura uğrattı
Rusya TürkAkım üzerinden Avrupa'ya gaz arzını artırmayı planlıyor Rusya TürkAkım üzerinden Avrupa'ya gaz arzını artırmayı planlıyor         
17:29
Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı Kısıtlamalarda gevşeme olacak mı? Bilim Kurulu, koronavirüs tedbirleri ve aşılama gündemiyle toplandı         
17:13
Türkiye, 2020'de 285 milyon çift ayakkabı ihraç etti Türkiye, 2020'de 285 milyon çift ayakkabı ihraç etti         
16:58
Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak Kuyumculardan altına yatırım yapanları heyecanlandıracak tahmin: Bu yıl rekor kıracak         
16:42
"Alex F.Bahçe tarihinin en iyisi" diyen Emre, kendi oynadığı kadroyla mevcut kadroyu kıyasladı         
16:23
İzmir'in göbeğindeki mahalle, yıllardır doğal gaz bekliyor İzmir'in göbeğindeki mahalle, yıllardır doğal gaz bekliyor         
15:36
Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı Polis - öğretmen çiftten haber alamayan arkadaşları eve girince acı manzarayla karşılaştı         
15:28
Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı Yusufeli Barajı'nın inşaatında 4 milyon metreküplük beton kullanılarak rekor kırıldı         
15:04
Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor Avrupa'ya yük taşıyan 1400 tır, Türkiye'den çıkış için Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekliyor         
14:35
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Kısıtlamalar ne zaman kalkar?" sorusuna yanıt: Son durumu Kabine toplantısı sonrasında açıklarız         
14:08
İşsizlikten isyan eden ünlü model İşsizlikten isyan eden ünlü model "Aklımı kaybediyorum" diyerek pencere önünde üstsüz poz verdi         
13:47
Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı Dört yıl önce kaybolan kardeşini arayan ağabey, Müge Anlı'nın programında gözaltına alındı         
12:58
Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi Abisini darbeden adamla hesaplaşmak isteyen liseli genç, 4 kurşunla can verdi         
12:08
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu Kütahya'da Roma İmparatorluğu'na ait 651 gümüş sikke bulundu         
11:05
Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler         
10:19
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 17:39:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş Belediyesi sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei