Muş Belediyesi sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmadı - Son Dakika

Muş Belediyesi, kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını rehabilitasyon merkezine taşıyarak hem bakımlarını yapıyor hem de beslenmelerini sağlıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından kent genelinde başlattıkları karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kentteki sokak hayvanlarının korunmasına yönelik projeler de geliştirdiklerini belirten Asya, şunları kaydetti:

"Bu konuda aldığımız tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Barınma, yiyecek veya su sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını hayvan bakımevine getirerek rehabilite ediyoruz. Bakım ve tedavisi yapılan hayvanlar hava koşullarına göre tekrar doğaya salınıyor. Aynı şekilde ilimizin birçok bölgesine yiyecekler bırakarak sokak hayvanlarının bu konuda yaşadığı sıkıntıyı ortadan kaldırıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız, zorlu kış şartlarında sokak hayvanları ile ilgili olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde bizlere bildirmeleri. Bu konuda bizler de gerekli tedbirleri alarak bu canları sahipsiz bırakmayalım."