Muş Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Muş Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.

Muş Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.



2019 yılının ikinci ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Feyat Asya'nın başkanlık yaptığı meclis toplantısına AK Parti ve DBP meclis üyeleri katıldı. Meclis üyeleri ile selamlaştıktan sonra toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Asya, "Şubat ayı meclis toplantımıza katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bir dönemin sonuna gelirken, gelecek dönem için de yeni bir seçim sürecine girmiş bulunmaktayız. 5 yıl önce bu vakitler aday olarak karşınızdayken bugün de aynı şekilde karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyecilikte söz verdiğin ve sözlerini yerine getirdiğin kadar itibarın olur. Allah'a şükürler olsun ki bu konuda mahcup olduğumuz bir durumumuz olmadı" dedi.



"Hiçbir sözümüz yerde kalmadı"



5 yıl boyunca meclisin koordineli bir şekilde çalıştığına vurgu yapan Başkan Feyat Asya, "Bugüne kadar vatandaşlarımıza daha faydalı olmak üzere doğru gördüğümüz her şeyi birlikte yapmanın sevincini yaşıyoruz. Özellikle imar konusunda bu meclis yüzde 98 oranında oybirliği ile kararlarını aldı. İmarda, planda, tadilatta doğrunun bir olduğunun en iyi örneğini sergiledik. Yanlış da yaptıysak birlikte yaptık. Doğru da yaptıysak birlikte yaptık. Sevabı ile günahı ile birlikte karar verdik. Birlik ruhunu canlı tutarak tespitini yaptığımız eksik aksaklıklarımızı düzeltip, yeni hizmetleri ortak akılla birlikte hayata geçirmeyi başardık. Hamdolsun 5 yıl önceki taahhütlerimize baktığımızda ise, genel anlamda hiçbir sözümüzün yerde kalmadığını müşahede ediyoruz" ifadelerini kullandı.



"Halkımızı aldatmadık, onların hak ve hukukunu korumak için mücadele ettik"



Başkan Asya, Peygamber Efendimizin (SAV) 'Bizi aldatan bizden değildir' sözünü de hatırlatarak, "Bu minval üzerine hiçbir zaman halkımızı aldatmadık. Bu mecliste birçok zaman tartıştık ve istişarelerde bulunduk. Ancak hiçbir zaman birbirimizin kişiliğine ve şahsiyetine dil uzatmadık. Tartışmalarımız şehrimizin daha güzel olması içindi. Mecliste alınacak kararların gerek mevzuat çerçevesinde gerek insan hak ve hukuku çerçevesinde hiçbir insanın hakkının gasp edilmemesi üzerine tartışmalarımız oldu. Bugün birbirimizin gözüne mutlu bir şekilde bakıyoruz. Utanacak bir davranışımızın, utanacak bir hareketimizin olmamasının onurunu taşıyoruz. Bir kez daha seçime gideceğiz. ve bir kez daha halkımız bizi değerlendirecek. Halkımızın teveccühü, takdiri ne ise bizim başımızın üstünde yeri vardır" şeklinde konuştu.



"Hayata geçirdiğimiz hizmetleri lütuf olarak sunmadık" diyen Başkan Asya, şöyle devam etti:



"Bunları gerçekleştirme fırsatını bizlere veren Allah'ın bir lütfu olarak gördük. Bu şehirde altyapının olmaması çok ciddi bir eksiklikti. Bununla ilgili kararları yine bu mecliste ortak alarak harekete geçtik. Allah'a şükürler olsun ki başlattığımız ve iyi bir mesafe aldığımız projemiz sayesinde artık hiç kimse bu şehirde altyapıyı taahhüt olarak sunmayacak. Doğalgaz ilimizin yüzde 90'ına ulaşmış bulunmakta. Dere ıslahları ile kötü görüntüleri ortadan kaldırdık. Hülasa altyapısıyla, üstyapısıyla, yeni yeşil alanları ile sosyal ve kültürel faaliyetlerle güzel hizmetler sunmanın gururunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra da çok daha iyi işler çıkaracağız."



"Eski stadyumun yeri, millet bahçesi yapmak üzere tahsis edildi"



Eski stadyumun yeri ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Bu çalışmalarımızdan bahsederken, yeni bir gelişmeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzun bir süreden beri üzerinde çalışıp takibini yaptığımız eski stadyumun yerinin tahsis işlemleri gerçekleştirildi. İki hafta önce Cumhurbaşkanımızın talimatları ile söz konusu yere Millet Bahçesi yapmak üzere tahsis yapıldı. Hemen proje çalışmalarımızı başlattık. Allah'ın izniyle orayı çok güzel bir millet bahçesi olarak halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.



"Söz veriyoruz, yapacağız"



Başkan Asya, söz verdikleri konuları bugüne kadar yaptıklarını ifade ederek, "Bundan sonra da 'Söz veriyoruz, yapacağız' diyerek yeni projelerimizi halkımızla paylaşacağız. Son 5 yıl içinde nasıl ki ilgili paydaşlarımızla istişare ederek hizmet ettiysek, bundan sonra da aynı geleneğimizi sürdürerek daha güzeli ve daha iyisini yapacağız. Bizler 5 yıl önce 'Ortak Akıl Birlikte Yönetim' derken bunu sadece bir slogan olarak duyurmadık. Bu söylemimizi misyon ve vizyonlarımıza dahil ettik. İstişarede hayat var diyerek aynı anlayışımızı sürdüreceğiz. Halkımızı ve fikirlerini hep önemsedik, birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Onun için diyoruz ki; birlikte başardık, birlikte başarmaya devam edeceğiz. Şubat ayı meclis toplantımızın özelde ilimize ve bölgemize, genelde ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diler, saygılar sunarım" şeklinde konuştu.



Başkan Asya'nın konuşmasının ardından meclise katılan vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti. - MUŞ

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