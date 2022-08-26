Muş'ta "3. Geleneksel Sünnet Şöleni"nde Manuş Baba konser verdi - Son Dakika
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Muş'ta "3. Geleneksel Sünnet Şöleni"nde Manuş Baba konser verdi

26.08.2022 12:12
Muş'ta "3. Geleneksel Sünnet Şöleni"nde Manuş Baba konser verdi

Muş Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Geleneksel Sünnet Şöleni"nde sanatçı Manuş Baba konser verdi.

Muş Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Geleneksel Sünnet Şöleni"nde sanatçı Manuş Baba konser verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Lale Vadisi Parkındaki etkinlikte, sanatçı Manuş Baba bir birinden güzel şarkılarını seslendirerek alandakilere güzel anlar yaşattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge valileri ve belediye başkanlarıyla yaptığı toplantı nedeniyle etkinliğe katılamayan Belediye Başkanı Feyat Asya, video mesaj ile vatandaşlarla seslendi.

Alandakileri selamlayarak etkinlikte yer alamamanın üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Asya, şunları aktardı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgi, muhabbet ve selamlarını sizlere iletiyorum. Sünnet şölenimizin güzel geçmesini ve her birinizin geleceğine aydınlık olmasını, bahtınızın çok güzel olmasını diliyorum. 3 yıldır geleneksel olarak icra ettiğimiz sünnet şölenimizde bu yıl 150 çocuğumuzu sünnet edeceğiz. Manuş Baba'nın konseri ile eğleneceksiniz. Eğlencenize ortak olmak isterdim. Mutluluğunuz daim olsun. Sünnet sizlere, geleceğinize, ailenize mutluluklar getirsin. Bahtınız güzel, geleceğiniz aydınlık olsun. Hepinizin gözlerinden öpüyorum."

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Kaynak: AA

Manuş Baba, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta '3. Geleneksel Sünnet Şöleni'nde Manuş Baba konser verdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muş'ta "3. Geleneksel Sünnet Şöleni"nde Manuş Baba konser verdi - Son Dakika
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