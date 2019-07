Muş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı

Muş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

2019 yılı Temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) meclis üyelerinin katılımı ile yapıldı. Meclis üyeleri ile tokalaştıktan sonra toplantıyı başlatan Başkan Asya, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başkan Asya, "Temmuz ayı meclis toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Meclisimizde alacağımız kararların özelde ilimize ve bölgemize genelde ülkemizin ve milletimizin hayrına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Seçim sonrası tebriklerin kabulü, Ramazan ayının idrak edilmesi ve İstanbul seçimleri derken meşakkatli bir süreci geride bıraktık. Bu anlamda Rabbim bizleri hizmetkarlık yapmakta ve hizmet üretmekte muvaffak kılsın" dedi.



"13 noktada altyapı çalışmaları devam etmektedir"



Geçen dönemden devam eden projeleri tamamlamak üzere çalışmaların başladığını belirten Başkan Asya, "Malumunuz vatandaşlarımızın sorunsuz bir Ramazan ayı geçirmesi için altyapı çalışmalarımızı İller Bankası Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firma yetkilileri ile görüşerek durdurduk. Bu süreçte ister istemez su kesintileri yaşanacaktı. Bu durumdan vatandaşlarımızın etkilenmemesini düşünerek çalışmalarımıza gecikmeli başladık. Ramazan Bayram sonrası başlattığımız çalışmalar neticesinde şu anda 13 noktada kazı ve döşemeler devam etmektedir. Özellikle Cumhuriyet Caddesi'nde yürüttüğümüz çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Bununla birlikte birçok mahallemizde kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu hatları ile birlikte parsel bağlantıları yapılmaktadır. Hedefimiz bu yıl altyapı çalışmalarını tamamlamaktır. Bununla birlikte üstyapı çalışmalarımızı da sıkı bir şekilde devam ettirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kulandı.



"Şehirlerarası otobüs terminali yakında hizmete açılıyor"



İstasyon Caddesi'nin üstyapı alanındaki eksikliklerinin giderilmeye başlandığını anımsatan Başkan Asya, "Geçen dönem 15 milyon 500 bin TL'ye ihale ettiğimiz İstasyon Caddesi üstyapı projesi mevsim şartları ve genel olarak firmaların yaşadığı sıkıntılardan dolayı tamamlanmadı. Bazı eksik ve aksaklıkların giderilmesi için bu sezonda çalışmalara başlandı. Aydınlatma, yeşil alanlar ve tahrip olan imalatların onarımı ekipler tarafından yapılıyor. Aynı şekilde geçen yıl başlattığımız Göletli Parkımızı da halen teslim almadık, firmanın ukdesindedir. Projeye göre çalışmalar tamamlandıktan sonra bu parkımızın da teslimini alarak halkımızın hizmetine sunacağız. Şehirlerarası otobüs terminalimizin yapımı tamamlandı. Tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi için ilgili firmaya süre verdik. Çalışmaların tamamlanması ile mevcut otogarımızdaki esnaflarımızı mağdur etmeden yeni tesisimizi hizmete açacağız. Mevzuatların ve kanunların bizlere verdiği yetkiye istinaden buradaki işyerlerinin ihalesini yaparak terminalimizin açılışını yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.



"Şehrimiz her geçen gün daha da büyüyor"



Şehrin her geçen gün daha da büyüdüğünü dile getiren Başkan Asya, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sosyal ve kültürel belediyecilik alanında güzel işlerin yapıldığını gördüğümüz bilgi evlerimizin ikisi aktif olarak hizmet vermektedir. Zafer ve Yeni mahallelerde yaptığımız bilgi evlerimizin de inşaat ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Yine yapımı tamamlanan Kadın Kültür ve Eğitim Merkezimiz ile birlikte bilgi evlerimizin tefrişatlarını da DAP İdaresinden destek alarak hizmete açmayı planlıyoruz. Şehrimiz her geçen gün daha da büyüyor. Haliyle bu durumda hizmet ağımız genişliyor. İlimizin ilk yerleşim yerlerinden biri olması hasebiyle hemen hemen herkesin Kale Mahallesi ile bir bağı bulunmaktadır. Kale Mahallemizde yaptığımız yol genişletme, peyzaj çalışmaları ve Muş Kültür Evinin kurulması ile birlikte söz konusu mahallemizi cazip hale getirdik. TOKİ marifetiyle bu bölgede yeni yapılar yapıldı. Bu çalışmalar sırasında mahallenin arka bağlantı yolunda bir çökme meydana geldi. Söz konusu caddenin yeniden açılması için TOKİ yetkilileri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şehir içi toplu taşımanın sorunsuz bir şekilde yapılması için bir komisyon kurduk. Bu komisyon marifetiyle mahallelerimize yeni güzergahlar belirleyerek vatandaşlarımıza ulaşım konusunda yeni alternatifler sunmuş olacağız."



"Vaat edilen projeler bir bir hayata geçiriliyor"



Yeni dönemde yapmak üzere planladıkları projelere değinen Başkan Asya, "Eski Devlet Hastanesi yerine Kent Meydanı projesi uygulayacağımızı beyan etmiştik. Daha önce tahsisini aldığımız hatta ihalesini yaptığımız projemiz müteahhitlerin birbirleriyle çekişmeleri ve şikayetleri sonucunda gecikti. Bu durum bizim bir yılımıza mal oldu. Aynı durumu altyapıda da yaşamıştık. Bu tür engellere rağmen Allah'ın izniyle projemizi hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı yapacağız. Söz konusu projemize şehrimize hitap edecek kapsamlı bir Kültür ve Kongre Merkezimizi de dahil ederek vatandaşlarımızın buluşma noktası olacak meydanımızı yapacağız. Bunun dışında atık ve arıtma tesisimizin olmaması büyük bir eksiklikti. Seçim sürecinde Çevre ve Şehircilik Bakanımızla bu durumu paylaştık. Bakanlığımız bu konuda destek sözünü aldık. Proje çalışmalarımızı başlattık. İnşallah en kısa sürede gerekli çalışmalar yapılacaktır. Aynı şekilde Korkut'un Kümbet köyünde katı atık bertaraf tesisimizi yap-işlet-devret modeli ile yapıyoruz. Proje uygulama çalışmaları başladı. Bu tesisimizin de faaliyete geçmesi ile ilimizin çöp sorununu da tamamen çözmüş olacağız. Son olarak cazibeli içme suyu projemizi de değinmek istiyorum. Bu projemizi de Devlet Su İşleri ile yürütüyoruz. Alparslan 2 Barajından temin edilecek içme suyu ile Muş merkez, Hasköy, Korkut ve üniversite kampüsü ile birlikte 8 belde ve 41 köyün su sorunu giderilmiş olacak. Bu anlamda çalışmalarımız devam etmektedir. Bir kez daha meclisimizin hayırlara vesile olmasını diler saygılar sunarım" diye konuştu.



Başkan Asya'nın konuşmasının ardından vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti. - MUŞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

