Muş Belediyesi temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş Belediyesinde temmuz ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Asya, yürütülen çalışmalar hakkında üyeleri bilgilendirdi.

Çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini kaydeden Asya, belediye olarak durma imkanlarının olmadığını söyledi.

Temizliğin mutat bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Asya, "Rutin çalışmalarımızın yanı sıra pandemi sürecinde kurduğumuz sosyal vefa destek grubunda görevli personellerimiz ihtiyaç sahiplerimizi incitmeden rencide etmeden ve nezaketlerini elden bırakmadan canla başla çalıştılar. Şehrimizde gerekli tedbirleri alarak vakaların Türkiye ortalamasının altında olması için çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Kent meydanı ihalesini yaptıklarını, kısa süre içinde ilk kazmayı vurmanın sevincini yaşayacaklarını ifade eden Asya, şöyle devam etti:

"Alt yapı çalışmalarımız hızlandırdık. İller Bankası ile görüşülüp altyapının bu sene içerisinde teslim edilmesi üzerinde istişarede bulunduk. İçme suyu hasretimizdir, hayalimizdir inşallah alt yapıyla beraber bu sorunu da gündemimizden çıkarmış olacağız. Çar Çayı ıslahını, alt yapısı ve peyzajını yapıyoruz. Diğer tarafta karni deresindeki yol çalışmalarımızı da başlattık. İstasyon Caddesi'nde peyzaj, ağaçlandırma yaparak bu şehre güzellikler katmak adına çalışıyoruz. İki ay içerinde çarpık yapılaşmanın önüne geçmek adına çalışmalarımızı hızlandırıyoruz."