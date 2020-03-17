Muş Belediyesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş Belediyesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti - Son Dakika

Muş Belediyesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti

6 saat önce

Muş Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı şehir içi toplu taşıma araçlarını yeni tip korona virüs tehdidine karşı dezenfekte etti.

Muş Belediyesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti, System.String[]

Muş Belediyesi ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı şehir içi toplu taşıma araçlarını yeni tip korona virüs tehdidine karşı dezenfekte etti.


Halkın yoğun kullandığı alanlarda korona virüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlemlerini arttıran Muş Belediyesi, dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Otobüs terminali, bilgi evleri, ATM'ler, parklar, çocuk oyun alanları gibi sık sık kullanılan yerleri ilaçlama ve dezenfekte eden Muş Belediyesi, şehir içinde faaliyet yürüten toplu taşımaları da bulaşıcı hastalıklara karşı arındırdı.


Toplu taşıma araçlarının dezenfekte edildiği toplama alanına giden Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek kooperatif yetkilileri ve şoförlerle hasbihal etti. Ülke olarak hassa bir süreçten geçtiklerini ifade eden Başkan Asya, toplu taşımalarda görev yapan şoför esnafına daha dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Toplu taşıma araçlarının her gün yıkanması gerektiğini söyleyen Başkan Asya, bu sayede olası bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir alınacağını vurguladı. Başkan Asya, bir süre toplama alanındaki araçların dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledikten sonra çalışanlara kolaylıklar dileyerek ayrıldı.


Dezenfekte çalışmalarının söz konusu salgın tehdidi tamamen yok olana kadar kontrollü bir şekilde devam edeceği bildirildi. - MUŞ

Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs yüzünden İstanbul'da toplu taşıma kullanım oranı yüzde 44 seviyesine düştü
ABD'de ürküten koronavirüs araştırması: Taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi AK Partili Cahit Özkan, Almanya dönüşü 14 gün kuralına uymayan HDP'li Meral Beştaş'a tepki gösterdi
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı         
17:25
İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor İtalya'da sağlık sistemi çöktü! Koronavirüs tespit edilen hastalar, hastane koridorlarında tedavi ediliyor         
17:12
Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi Ergin Ataman'dan koronavirüs tepkisi: Fatih Terim'in açıklamalarına bile değer verilmedi         
12:35
Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu Yurt dışından gelen Işın Karaca karantina süresine uymadıkları iddiası hakkında ilk kez konuştu         
12:15
Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak Çin Süper Ligi, 18 Nisan'da yeniden başlayacak         
10:57
Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı Yurt dışından geleceklerin karantinada tutulacağı yurtta güvenlik önlemleri alındı         
10:43
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı Son dakika: Borsa İstanbul'da yukarı yönlü devre kesici ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldı         
09:34
Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı Fenerbahçe'nin eski hocası Zico'nun koronavirüs testi negatif çıktı         
09:24
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak Koronavirüs korkusu online alışverişi artırdı! Amazon 100 bin yeni eleman alacak         
05:40
Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı Ünlü oyuncular Taner Ölmez ve Timuçin Esen, kamu spotunda koronavirüsten korunmanın yollarını anlattı         
22:20
Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı Rusya sadece koronavirüs hastalarının tedavi edileceği hastanenin inşaatına başladı         
15:39
Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı Koronavirüs kaosu başladı! Marketlere akın eden Amerikalılar birbirini bıçakladı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 21:15:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş Belediyesi toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]