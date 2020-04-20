Muş Belediyesi ücretsiz maske dağıttı - Son Dakika

Muş Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kent sakinlerine ücretsiz maske dağıttı.

Belediye ekipleri, kent genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kentin farklı noktalarına kurulan stantlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.

Stantları ziyaret eden Belediye Başkanı Feyat Asya vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Asya, yaptığı açıklamada, bir ayı aşkın süredir koronavirüsle mücadele çalışması yürüttüklerini söyledi.

Kent genelinde ilaçlama ve dezenfeksiyon hizmetlerinin devam ettiğini belirten Asya, şöyle konuştu:

"Bugün vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı yapıyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Buna rağmen kamu kurumlarında görevli olanlar, faaliyetleri kısıtlanmayan esnaflarımız ve bunların dışında çeşitli sebeplerle dışarıda olmak zorunda olan vatandaşlarımıza bu hizmetimizi sunuyoruz. Gerekli uyarılarda bulunuyoruz."