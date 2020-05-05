Muş Belediyesi vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor - Son Dakika

Muş Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirli periyotlarla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtmaya devam ediyor.

Ekipler, özellikle vatandaşların yoğun kullandığı bölgelerde maske dağıtarak, koronavirüsle mücadele konusunda tavsiyelerde bulundu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, belediye olarak bir ayı aşkın süredir sorumluluk alanlarında koronavirüsle mücadele ettiklerini ve bu kapsamda vatandaşlara ücretsiz maske dağıttıklarını söyledi.

Bir taraftan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini bir taraftan da valiliğin öncülüğünde yapılan çalışmalarda yer alarak insanların ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettiklerini anlatan Asya, şöyle konuştu:

"Ücretsiz maske dağıtımlarımız belirli periyotlarda devam ediyor. Bu süreçte vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Kamu kurumlarında görevli olanlar, faaliyetleri kısıtlanmayan esnafımız ve çeşitli sebeplerle dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımıza bu hizmetimizi sunuyoruz. Gerekli uyarılarda bulunuyoruz. İnşallah birlik ve beraberlik içinde yetkililerimizin de uyarılarını dikkate alarak ve uygulayarak bu zorlu süreci atlatırız."