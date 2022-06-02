Muş Belediyesi yol ve kaldırımları onarıyor - Son Dakika
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Muş Belediyesi yol ve kaldırımları onarıyor

02.06.2022 13:41
Muş Belediyesi yol ve kaldırımları onarıyor

Muş Belediyesi kış mevsiminde tahrip olan yol ve kaldırımları onarmaya başladı.

Muş Belediyesi kış mevsiminde tahrip olan yol ve kaldırımları onarmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kış mevsiminde karla mücadele çalışmaları sırasında yapılan tuzlama ve küreme çalışmalarıyla yıpranan yollarda oluşan çukurları asfaltla doldurularak yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçiyor.

Açıklamada ifadesine yer verilen Belediye Başkanı Feyat Asya, mevsim şartlarından dolayı çalışma sezonunun geç başladığını belirtti.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde bakım ve onarım çalışmalarını başladığını kaydeden Asya, şunları söyledi:

"Şehrimizin iki önemli güzergahı olan Hürriyet ve Eski Erzurum caddelerinin de bir bütün olarak üst yapısını yenilemek üzere çalışmalarımızı yaptık. 7 Haziran 2022'de muhtelif cadde ve sokaklarımızın yenilenmesi için bir ihale yapıyoruz. Bu yıl üst yapı alanında eksikliklerimizi büyük ölçüde gidereceğiz inşallah. Şehrimizin içme ve yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarını değiştirip yeni bir düzen kazandırırken, üst yapısını da yenileyerek güzelleştireceğiz."

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş Belediyesi yol ve kaldırımları onarıyor - Son Dakika


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