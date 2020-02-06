Muş Belediyesi zorlu kış şartlarında minik canları sahipsiz bırakmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş Belediyesi zorlu kış şartlarında minik canları sahipsiz bırakmıyor - Son Dakika

Muş Belediyesi zorlu kış şartlarında minik canları sahipsiz bırakmıyor

7 saat önce

Muş Belediyesi, soğuk kış şartlarında barınma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.

Muş Belediyesi zorlu kış şartlarında minik canları sahipsiz bırakmıyor, System.String[]

Muş Belediyesi, soğuk kış şartlarında barınma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarına sahip çıkıyor.


Hava sıcaklığının düşmesi ve yağışların artması nedeniyle sokak hayvanlarının imdadına Muş Belediyesi yetişiyor. Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde görevli personeller, rutin çalışmalarının yanı sıra gelen ihbarları anında değerlendiriyor. Yoğun kar yağışı sonrası karla mücadele konusunda seferber olan Muş Belediyesi, sokak hayvanlarının korunması ile ilgili aynı hassasiyeti gösteriyor. Ekipler; barınma, yiyecek ve su sıkıntısı yaşayan hayvanları tespit ederek bakımevine götürüyor. Burada rehabilite edilen hayvanlar, hava koşulları göz önünde bulundurularak doğaya salınıyor. Ekipler, yaptıkları bu çalışmanın yanı sıra şehrin belirli bölgelerine yem bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmamasını sağlıyor.


Karla mücadele ekipleri, cadde ve sokakları kardan arındırarak ulaşım konusunda herhangi bir aksaklığa mahal bırakmazken, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi görevlileri de zorlu kış şartlarında bakıma muhtaç sokak hayvanlarını sahipsiz bırakmıyor. Tedavi ve bakım ihtiyacı olan hayvanlar barınağa getirilerek koruma altına alınıyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Yoğun kar yağışı ile birlikte kent genelinde karla mücadele çalışmalarımızı başlattık. Bunun yanı sıra sorumluluk alanımızdaki diğer çalışmalarımızı da ihmal etmiyoruz. Soğuk hava ve aşırı kar yağışı sonrası sokak hayvanlarının korunması için harekete geçtik. Bu konuda aldığımız tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da değerlendiriyoruz. Barınma, yiyecek veya su sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını hayvan bakımevine getirerek rehabilite ediyoruz. Aynı şekilde ekiplerimiz belli noktalara yem bırakarak minik canların aç kalmamasını sağlıyor. Bakım ve tedavisi yapılan hayvanlar, hava koşullarına göre tekrar doğaya salınıyor" dedi. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
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