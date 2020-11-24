Muş Belediyesinde borç yapılandırma başvuruları başladı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyeye borcu olan vatandaşların vergi affı kapsamında borçlarının yapılandırılmasına yönelik başvuruların başladığını bildirdi.

Asya, yaptığı yazılı açıklamada, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun kapsamında su, emlak, çevre temizlik, ilan, reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırılacağını belirtti.

Başvuruların 31 Aralık 2020 Perşembe günü sona ereceğini anımsatan Asya, şunları kaydetti:

"Aftan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın belediyeye müracaat etmeleri gerekiyor. Emlak, ilan, reklam, çevre, temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, katı atık toplama ve bertaraf ücreti, su ve atık su alacakları kapsamında belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek." dedi.

Borçların peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödenebileceğini aktaran Asya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"17 Kasım 2020 itibarıyla gecikmiş borçlara Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılacak. Belediyeye borcu olan vatandaşlardan isteyenlerin peşin, isteyenin taksitli ödeme yapabileceği uygulama kapsamındaki peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Peşin ya da taksitli ödeme tercihinin verilecek dilekçede vatandaş tarafından belirtilmesi gerekiyor. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek."