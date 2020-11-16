Muş Belediyesinde kış hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Muş Belediyesinde kış hazırlıkları sürüyor

16.11.2020 11:53

Muş Belediyesi, kış mevsiminde aşırı kar ve buzlanmadan sonra meydana gelebilecek tahribatın önüne geçmek için cadde ve ara sokaklarda alt ve üstyapı çalışmasını sürdürüyor.

Muş Belediyesi, kış mevsiminde aşırı kar ve buzlanmadan sonra meydana gelebilecek tahribatın önüne geçmek için cadde ve ara sokaklarda alt ve üstyapı çalışmasını sürdürüyor.

Muş'ta vatandaşların daha rahat ulaşımını sağlamak amacıyla belediye ekipleri kış öncesi yoğun çalışmalar yürütüyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Recep Tayip Erdoğan bulvarında yapılan asfalt serme çalışmalarını inceledi.

Asya, burada yaptığı açıklamada, yol bakım, onarım, alt ve üst yapı çalışmalarına ek olarak mahalle ve ara sokaklarda da belirlenen programlar dahilinde kışa hazır hale getirdiklerini söyledi.

Mevsim itibariye artık kışa yaklaşılan bir dönemde şehrin alt yapı, üst yapı, parke, bahçe, yol, kaldırım çalışmalarının tamamlanması için ekiplerin canla başla çalıştığını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Şu anda VEDAŞ ekipleri elektrik hatlarının yapmasıyla birlikte ekiplerimizin alt yapı çalışmalarını bitirme noktasına getirdikleri ve şu anda sıcak asfalt serme çalışmalarımıza başladık ve hızlı bir şekilde kışa girmeden yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki bulvarımızı asfaltıyla, kaldırımıyla, bordur taşlarıyla birlikte halkımızın hizmetine sunacağız. Bu gün itibariyle kentin birçok noktasında kışa hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar yükleme ve taşıma araçlarımız bir bütün olarak bakımlarını yaptık ve karla mücadele çalışmalarımızda da halkımızın daha iyi ve daha rahat ulaşımını sağlamak için gayret göstereceğiz."

Muş Belediyesinde kış hazırlıkları sürüyor
Muş Belediyesinde kış hazırlıkları sürüyor
Muş Belediyesinde kış hazırlıkları sürüyor
Muş Belediyesinde kış hazırlıkları sürüyor

Feyat Asya, Asya, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Belediyesinde kış hazırlıkları sürüyor - Son Dakika


Son Dakika

Erdoğan'la görüşen Gökçek'in keyfi yerinde! Ateş yakıp başında 'Çırpınırdı Karadeniz' şarkısını söyledi Eski eşine şiddet uyguladığı iddiaları sonrası Cem Dizdar, TRT Spor'daki programına katılmadı Son Dakika! Ermenistan'da eleştirilerin hedefi olan Başbakan Paşinyan istifa etmeyeceğini açıkladı Sokak ortasında başından vurulmuş olarak bulunan gencin yanındaki boş kovanlar cinayet şüphesini doğurdu Kerimcan Durmaz'dan küs olduğu Selin Ciğerci'ye ağır sözler: Ben ona destek oldum, o bana köstek Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin yeni iddianame! 4 kişi, "görevi kötüye kullanmakla" suçlanıyor Halk TV sunucusu Gürkan Hacır'dan Netflix'in 'Bir Başkadır' dizisine tepki: Saçmalıktır, önyargıdır İnsanlık dışı uygulama! ABD'de ölen korona hastalarını 15 liraya mahkumlara taşıtıyorlar
Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların video sosyal medyada gündem oldu Oyun oynamak yerine ekonomiyi tartışan çocukların video sosyal medyada gündem oldu         
12:16
Paşinyan Karabağ'da yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu iddia etti Paşinyan Karabağ'da yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu iddia etti         
11:51
Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti Sokak ortasında vahşet! Baldızına laf attığı için tartıştığı şahıslar boğazını kesti         
11:32
Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu Son Dakika! Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu         
11:19
İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok İBB'den büyük ses getiren 'Bir Başkadır' dizisine otobüs göndermesi: Öyle bir hattımız yok         
11:12
PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam PKK'da teröristler örgütün elebaşı Murat Karayılan'a kazan kaldırdı: Sıranın size geldiğini anladınız, alçak adam         
10:52
Müslüman dünya şampiyonu boksör, araya girerek aşiret savaşlarını durdurdu Müslüman dünya şampiyonu boksör, araya girerek aşiret savaşlarını durdurdu         
10:31
Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım Berat Albayrak'ın babasından dikkat çeken çıkış: Liderin önüne çıkan çukur varsa doldurmak lazım         
10:20
Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı Son Dakika! Meral Akşener canlı yayında duyurdu: Kanal İstanbul'a karşı çıktığı için İmamoğlu'na soruşturma açıldı         
09:58
Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor Köy yoluna giren sürücüler, yolun ortasında duran mezarı görünce şaşıp kalıyor         
09:57
Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş Mazgalı izleyen köpeğin sırrı çözüldü! Kovaladığı fareden sonra böyle olmuş         
09:52
Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı Döviz kurundaki sert düşüş ikinci el otomobil piyasasındaki canlılığı yavaşlattı         
09:29
Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı Cumhurbaşkanı Danışmanı iddiayı doğruladı! Formula 1 kutlamalarında şampanya kullanılmadı         
09:15
Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile barıştıkları iddialarına cevap verdi         
08:38
Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti Favori olarak gösterilen yarışmacı, MasterChef Türkiye'ye veda etti         
07:10
Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım Putin'den Karabağ anlaşmasını okumasını öneren yardımcısına yanıt: Neden okumalıyım ki? Zaten ben yazdım         
00:27
Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi         
22:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2020 12:36:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş Belediyesinde kış hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei