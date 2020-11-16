Muş Belediyesinde kış hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

Muş Belediyesi, kış mevsiminde aşırı kar ve buzlanmadan sonra meydana gelebilecek tahribatın önüne geçmek için cadde ve ara sokaklarda alt ve üstyapı çalışmasını sürdürüyor.

Muş'ta vatandaşların daha rahat ulaşımını sağlamak amacıyla belediye ekipleri kış öncesi yoğun çalışmalar yürütüyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Recep Tayip Erdoğan bulvarında yapılan asfalt serme çalışmalarını inceledi.

Asya, burada yaptığı açıklamada, yol bakım, onarım, alt ve üst yapı çalışmalarına ek olarak mahalle ve ara sokaklarda da belirlenen programlar dahilinde kışa hazır hale getirdiklerini söyledi.

Mevsim itibariye artık kışa yaklaşılan bir dönemde şehrin alt yapı, üst yapı, parke, bahçe, yol, kaldırım çalışmalarının tamamlanması için ekiplerin canla başla çalıştığını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Şu anda VEDAŞ ekipleri elektrik hatlarının yapmasıyla birlikte ekiplerimizin alt yapı çalışmalarını bitirme noktasına getirdikleri ve şu anda sıcak asfalt serme çalışmalarımıza başladık ve hızlı bir şekilde kışa girmeden yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki bulvarımızı asfaltıyla, kaldırımıyla, bordur taşlarıyla birlikte halkımızın hizmetine sunacağız. Bu gün itibariyle kentin birçok noktasında kışa hazırlık çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kar yükleme ve taşıma araçlarımız bir bütün olarak bakımlarını yaptık ve karla mücadele çalışmalarımızda da halkımızın daha iyi ve daha rahat ulaşımını sağlamak için gayret göstereceğiz."