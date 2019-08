Muş belediyesinde personel bayramlaşması

Kurban Bayramı dolayısıyla Muş Belediyesi'nde personel bayramlaşması düzenlendi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Muş Belediyesi'nde personel bayramlaşması düzenlendi.



Muş Belediyesi alışılmışın dışında bir 'Personel Bayramlaşması' programına ev sahipliği yaptı. Her yıl belediye yönetimi ve personelleri arasında düzenlenen bayramlaşmaya bu yıl ilin protokol üyeleri de eşlik etti. Ek hizmet binasında bulunan meclis salonunda gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Garnizon Komutanı Yarbay İhsan Gökoğlan, Belediye Başkanı Feyat Asya, kamu kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri belediye ve il genel meclis üyeleri ile personeller katıldı.



"Gönül belediyeciliğinin gereğini ihya ve inşa etmek adına yine sahalardayız"



Programın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Bu yıl sırada bir personel bayramlaşması icra ediyoruz. Her yıl kendi kendimize gerçekleştirdiğimiz bayramlaşmamıza kıymetli valimizin öncülüğünde protokol üyelerimizin katılımı ile yaptık. Her zaman olduğu gibi bu bayramda da temizlikten park bahçeye, zabıtadan itfaiyeye tüm ekiplerimizle toplumun hizmetlerini giderme noktasında gönül belediyeciliğinin gereğini ihya ve inşa etmek adına yine sahadaydık. Malumunuz şehrimizin altyapısı ve üstyapısı ile uğraşıyoruz. Şebekeleri bir bütün yeniliyoruz. Sezonun su seviyesinin en düşün olduğu ancak tüketimin de en fazla olduğu bugünlerde yaşanan sıkıntıları asgariye indirmek için ekiplerimizle adeta seferber olduk. Böylesi bir yoğunluğumuzun ardından bayram gününde çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldiğinizden dolayı Sayın Valim sizlerin şahsında tüm protokolümüze şükranlarımı sunarım" dedi.



"İyiki altyapı gibi önemli ve ağır bir işi yapmak bize nasip oldu"



Başkan Asya konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Hamdolsun ki bizler bir aile aidiyeti ile çalışıyoruz. Birbirimizden rol çalma yerine herkesin sorumluluk bilinci ile hareket ettiği bir dönem yaşıyoruz. Aynı şekilde kamu kurumlarımızla, milletvekilimizle ve teşkilatlarımızla işbirliği içinde ilimize hizmet etmenin gayreti içindeyiz. Belediyeciliğin en zor alanlarından olan altyapı gibi zor bir yatırımı yönetiyoruz. İyi ki böyle önemli ve ağır bir işi yapmak bize nasip oldu. Bugün zorlu süreci görmemize rağmen aynı durumla karşılasak hiç tereddütsüz yine yapacağımızı beyan etmek istiyorum. Çünkü altyapı insan verilen değeri göstermektedir. Toplumsal bir hayatın inşasının güzel bir altyapı ile olacağına inanıyoruz. İnşallah biz bunu gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızda önemli bir mesafe kat ettik. Bu yıl hedefimiz bu çalışmaları bitirerek daha sonraki süreçte güzel görüntü ortaya çıkaracak üstyapı çalışmalarına ağırlık vermektir. Bu duygu ve düşüncelerle personel bayramlaşmamıza katılarak bizleri mutlu eden kıymetli protokolümüze teşekkür eder, mesai arkadaşlarıma aileleri ile birlikte güzel bir bayram geçirmelerini diliyorum."



"Muş küçük ve güzel bir il, burada herkesle aile ilişkisi içinde yaşıyoruz"



Daha sonra konuşan AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek de, "Bugün burada olmaktan son derece keyif aldım. Rabbim her günümüzü bayram havasında geçirmeyi nasip etsin. Belediyede çalışan arkadaşlarıma Rabbim güç kudret versin. Muş küçük ve güzel bir il. Burada herkesle aile ilişkisi içinde yaşıyoruz. Sokağa çıktığımızda karşılaştığımız insanların büyük bir kısmını ismen tanıyabiliyoruz. Bu da bizim bir güzelliğimiz ve artımızdır. Bu artımızı büyütmemiz lazım. Bayram kardeşliğimizi pekiştiren güzel bir gün. Tüm güzelliklerimiz bayramda birleşiyor. İnşallah bunu büyüteceğiz. Yaşamaktan keyif alacağız. Rabbim Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu ülkeyi ve bu ili daha da büyütmeyi bizlere nasip etsin. Her gününüzün bayram havasında geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.



"Belediyecilikte 150 yılı aşkın bir geçmişimiz var"



Son olarak konuşan Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz ise, "Farklı sahalarda tüm kurumlar bu memlekete ve bu memleketin insanına hizmet ediyor. Gayemiz bu açıdan birdir. Belediyeler genel idareden ayrı idareler değildir. Aslında idare hukukunda kamu hukukunda en genel anlamı ile devlet deyince belediyeler de içinde sayılır. Dolayısıyla belediye demek aynı zamanda devletin bir ünitesi demektir. Onun için sahada kamu hizmetlerinin en önemlisi belediye hizmetleridir. Bu hizmetler 1854 yılından beri bu topraklarda devam ediyor ve gelişerek her tarafa yayılmış durumdadır. Belediyecilikte 150 yılı aşkın bir geçmişimiz var. Bugün gelinen noktada belli bir kültürün geliştiğini görüyoruz. Şehirlerimiz de Cumhurbaşkanımızın riyasetinde onun çizdiği vizyon çerçevesinde hızla değişiyor ve insanımıza layık hale geliyor" şeklinde konuştu.



"Çol şükür belediyemiz çok hızlı bir toparlanma süreci içindedir"



"Belediyecilik ve belediye çalışanları son derece önemlidir" diyen Vali Gündüzöz, "Sahada doğrudan vatandaşlara dokunan hizmetler belediyecilikle irtibatlıdır. Çeşme yaptığında ve suyunun aktığını gördüğünde belki bunun farkına varamaz insan ama su kesildiğinde belediyeciliğin önemini anlar. ya da gayet güzel ışıklı bir yolda yürürken belki belediyecilik hizmeti anlaşılmaz ama çamurun içinde yüründüğünde bu hizmetler daha iyi anlaşılır. Çok şükür belediyemiz çok hızlı bir toparlanma süreci içindedir. İnşallah daha güzel olacak. Başkanımızın da söylediği gibi altyapı yatırımları kolay yatırımlar değil. Yatırımı yaparken homurdanmalar çıkar. Çünkü insanların konforu biraz azalır. Ama işin neticesi alındıktan sonra da insanlarımız bunu takdir eder ve hayırla yad ederler. Bu açıdan sadece belediye yalnız başına değil. Bu işin Milletvekilimizin takip ettiği Ankara ayağı var. Valilik olarak bizler de her zaman belediyemizin yanındayız. Birlikte çalışıp Muş'u daha iyi günlere getireceğiz. Toplum olarak birlik ve beraberliğimizin daim olması dileğiyle hepinizin bayramını tebrik ediyorum" diye konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri belediye personelleri ile tek tek tokalaşarak bayramlarını tebrik etti. Bayramlaşma programı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUŞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

