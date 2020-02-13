Muş Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı - Son Dakika

Muş Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı

6 saat önce

Muş Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı.

Muş Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı, System.String[]

Muş Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) arasında 'Sosyal Denge Sözleşmesi' imzalandı.


Muş Belediyesinde çalışan memurların Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı. Sözleşme dolayısıyla Muş'a gelen Bem-Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç ve beraberindekiler, Belediye Başkanı Feyat Asya'yı ziyaret ederek, çalışmalarında başarılar dilediler. Sendika temsilcileri ile yapılan görüşmeler neticesinde belediyede çalışan memurlara sosyal denge sözleşmesi olarak verilecek ücret belirlendi.


Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine, Belediye Başkanı Feyat Asya, Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, Sağlık-Sen Muş İl Başkanı Fehmi Kuzey Vurar, Bem-Bir-Sen Muş İl Başkanı Güven Yalvarıcı, Bem-Bir-Sen İşyeri Temsilcisi Maşallah Çiftçi, sendika üyeleri ve birim amirleri katıldı.


Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, Bem-Bir-Sen heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediyenin imkanları dahilinde belirledikleri miktarın herkese hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Asya, "İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır düsturuyla bizden hizmet bekleyen insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda kendi memleketimizin yolunu, kaldırımını, temizliğini yaparak hem halkımıza hizmet ediyoruz hem de vermiş olduğumuz emeğin karşılığını alıyoruz. Dolayısıyla çalışanların emeklerinin karşılığını hakkıyla vermek için gayret sarf ediyoruz. Bugün sosyal denge sözleşmesini belirlerken de çalışanların hakkını savunarak kurumun da menfaatini düşünerek hareket etmek zorunda kalıyoruz. Bu anlamda belirlenen ücretin hayırlı bir şekilde kullanılmasını temenni ediyorum. Bu sözleşmemizin her iki taraf için hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.


Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sevinç ise sendikacılığı ücret politikası üzerinden yürütmediklerini belirterek, "Memur kardeşlerimizin sosyal denge sözleşmesi için Muş'a geldik. Belediyenin imkanları dahilinde bir ücret belirledik. Başkanımızın iyi niyetinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Muş için çok daha faydalı hizmetler sunacağından eminim. Sözleşmemizin hayırlara vesile olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.


Yapılan konuşmaların sonunda sosyal denge sözleşmesi Belediye Başkanı Asya ve Bem-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç arasında imzalandı. Sözleşme töreni hediye takdiminin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUŞ

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:16 Kaynak: İHA
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