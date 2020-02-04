Muş Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı - Son Dakika

Muş Belediye Meclisi şubat ayı toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Asya, son günlerde etkili olan kar nedeniyle karla mücadele çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Kentteki bütün yolların açık olduğunu aktaran Asya, "Camiler, taziye evleri, okulların, sebze hali, şehirler arası otobüs terminali, sanayi, hastane ile diğer kurumların yollarını açtık. Bu anlamda fedakarca çalışan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnsanlarımıza daha yaşanabilir bir ortam oluşturmak asli görevimizdir." diye konuştu.

Kentte artık büyük projelerin konuşulacağını, eski tarihi çarşıda sokak sağlıklaştırması yaparak tarihi dokuları gün yüzüne çıkaracaklarını vurgulayan Asya, "Bir süredir çalışmasını yaptığımız projemizde belli bir mesafeye geldik. Amacımız bu şehrin tarihi dokusunu görünür hale getirmek. Yazın planlamamızı iyi şekilde yaparak alt yapıyı ajandamızdan çıkarıp daha çok kaldırım, asfaltlama ve kültürel çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

Toplantı, meclise havale edilen konuların görüşülmesiyle sona erdi.