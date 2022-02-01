Muş Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş Belediyesinde şubat ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya başkanlık yapan Belediye Başkanı Feyat Asya yoğun kar ve şiddetli soğukların etkili olduğu 2022 yılına karla mücadele çalışmalarıyla başladıklarını söyledi.

Bazı kentlerde 15 santimetre kar yağışıyla hayatın felç olduğunu, 130 santimetre karın yağdığı Muş'ta ise hiçbir sıkıntının yaşanmadığını belirten Asya, "Vatandaşlarımızın yaşam konforunun bu zorlu süreçte olumsuz etkilenmemesi için yoğun çaba içindeydik. Birçok belediye başkanı arkadaşımız bu süreçte bizi arayarak hem halden anladıklarını ifade ettiler hem de kolaylıklar dilediler. Muş Belediyesinin karla mücadeledeki başarısının takdire şayan olduğunu bir kez daha müşahede ettik." dedi.

Geçen yılı başarılı bir dönem olarak tamamladıklarını ifade eden Asya, kısıtlı imkanlara rağmen büyük projeleri hayata geçirdiklerini, planlamanın ötesinde bir çalışma ortaya koyduklarını aktardı.

Bütçenin yüzde 60'ını yatırıma dönüştürdüklerini, alt yapı çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Asya, yıllardır belediye için büyük bir yük olan 49 milyon lira civarındaki elektrik borcunun yapılandırılması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini, 30 milyon lira civarında faiz indirimiyle geri kalan borcun düzenli ödenmesi için program belirlediklerini anlattı.

Alparslan-2 Barajı'ndan içme suyu temin etme projesinde ihale sürecinin hızlandırılması için girişimlerde bulundukları bilgisini veren Asya, şöyle konuştu:

" Kızılcahamam'daki toplantımızda durumu Cumhurbaşkanımıza arz etmiştik. Kendilerinin talimatlarıyla hızlandırılan proje 28 Ocak'ta ihale edildi. İhale süreci henüz tamamlanmamış ancak dileğimiz ve temennimiz bu sürecin kısa sürede sonuca bağlanarak nisan ayında ilk kazmanın vurulmasıdır. İlimiz için öneme sahip içme suyu isale hattı projesinin de tamamlanmasını umuyoruz. İçişleri Bakanımızın taahhüt ettiği itfaiye müdürlüğü hizmet binasının yapımı için proje hazırlığımızı tamamladık. Fiyat güncellemelerinin belirlenmesiyle şehrimize kazandıracağımız bu önemli tesisimizin de yapımı için gerekli çalışmaları başlatacağız."

Vatandaşların taleplerinin dinlenmesinin ardından meclise havale edilen konular görüşüldü.