Muş Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Muş Belediyesi ile Hizmet İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye meclis salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, taşerondan kadroya geçirilen personele teşekkür ederek, çalışanların emeğini göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini söyledi.

Bu sözleşmeyle önemli oranda bir iyileştirme yaptıklarını belirten Asya, "Artık taşeron kavramı sizin için bitti. Sendikanız var. Temsilciniz ile yaklaşık bir aydır görüşüyoruz. Aile aidiyeti ile haklarınızı korumaya çalıştık." dedi.

Belediyenin herkesin olduğunu, yönetici ile çalışanın bir farkının bulunmadığını aktaran Asya, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle size tevdi ettiğimiz ve bir mutabakata vardığımız sözleşmenin hayırlı olmasını diliyorum. Bunu önemli bir adım olarak görüyoruz. Bundan sonra artık her yıl sizin sözleşmenize oturacağız. Taşeron sistem ve asgari ücret ile çalışma dönemi artık son buldu. Bir düzeninizin ve düzenli bir işinizin olduğunun farkında olun. Bizler de belediyemizin bütçesini göz önünde bulundurarak sizlerin hakkını, hukukunu korumanın gayretinde olacağız. Sosyal haklarınız ile birlikte bu yıl için verdiğimiz zam ile 3 bin liranın altında alacak olan hiçbir çalışanımız olmayacak."

Konuşmanın ardından 361 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi Başkan Asya ve Hizmet İş Sendikası Muş Şube Başkanı Yaşar Kalır arasında imzalandı.