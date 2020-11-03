Muş Belediyesinden emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit uyarısı - Son Dakika

Muş Belediyesinden emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit uyarısı

03.11.2020 15:02
Muş Belediyesinden emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit uyarısı, System.String[]

Muş Belediyesi 2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım 2020 Pazartesi günü olduğunu hatırlattı.

Muş Belediyesi 2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit ödemelerinin 30 Kasım 2020 Pazartesi günü olduğunu hatırlattı.

Muş Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödeme süresinin, bu ayın bitiminde sona ereceği belirtilerek mükellefler uyarıldı. Açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları çağrısında bulunuldu. Yılda iki dönem olarak taksitlendirilen emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisinin ikinci taksit ödeme süresi, kasım ayı sonu itibariyle sona eriyor.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye sınırları içinde bulunan bina ve arsalar 1319 sayılı Kanun hükümlerine göre emlak vergisine tabi tutuluyor. Vergi senede iki eşit taksitte ödeniyor. Emlak vergisinin 1. taksiti mart, nisan ve mayıs aylarında ödendi. En son ödeme 31 Mayıs 2020 tarihinde yapıldı. Verginin 2. taksit ödemeleri ise kasım ayı itibariyle başladı. Çevre temizlik vergisi de, belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınıyor. Meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılırken iş yerlerinin vergisi de emlak vergisi gibi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Bu kapsamda iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için belediyeye çevre temizlik vergisi ödemesi yapılması gerekiyor. Mükelleflerin mağdur olmamaları ve cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini 30 Kasım 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ödemeleri gerekmektedir. Vatandaşlarımız, vergilerini belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi www.mus.bel.tr sitemizin E-Belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilirler. Aynı şekilde mükelleflerimiz, Halk Bankasına online ödeme yapabilecekleri gibi otomatik ödeme talimatı da verebilirler. Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini ihmal etmemelerini rica ederiz" denildi. - MUŞ

Muş Belediyesinden emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit uyarısı

Pazartesi, Emlak, Kasım, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş Belediyesinden emlak ve çevre temizlik vergisi 2. taksit uyarısı - Son Dakika


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