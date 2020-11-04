Muş Belediyesinden emlak vergisi uyarısı - Son Dakika

Muş Belediyesi 2020 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ikinci taksit ödemelerinin 30 Kasım'da sona ereceği uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için 2020 yılına ilişkin emlak vergisi ve iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ödemelerini zamanında yapmaları gerektiği belirtildi.

Emlak vergisinin birinci taksitinin mart, nisan ve mayıs aylarında ödendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Verginin 2. taksit ödemeleri ise kasım ayı itibarıyla başladı. Çevre temizlik vergisi de, belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınıyor. Meskenlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına yansıtılırken işyerlerinin vergisi de emlak vergisi gibi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Bu kapsamda iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için belediyeye çevre temizlik vergisi ödemesi yapılması gerekiyor. Vatandaşlarımız, vergilerini Belediyemiz veznelerine nakit ve kredi kartı ile ödeyebilecekleri gibi belediyemizin e-belediye modülü ile internet üzerinden de ödeme yapabilirler. Aynı şekilde mükelleflerimiz, Halk Bankası'na online ödeme yapabilir, otomatik ödeme talimatı da verebilirler. Belediyemize borcu bulunan vatandaşlarımızın ödemelerini ihmal etmemelerini rica ederiz."