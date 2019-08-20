Muş Belediyesinden ilaçlama çalışması

Muş Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sağlık problemlerinin önüne geçmek için kentin tüm noktalarında ilaçlama çalışması yapıyor.

Muş Belediyesi, sıcak yaz günlerinde sağlık problemlerinin önüne geçmek için kentin tüm noktalarında ilaçlama çalışması yapıyor.



Muş Belediye Başkanlığı, yaz sıcaklıklarının devam ettiği bugünlerde, halkın açık mekanlarda daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve sineklerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yaz aylarında yapılan ilaçlama çalışmaları, sıcak günlerde ortaya çıkan sağlık problemlerinin de önüne geçiyor. Her gün yapılan ilaçlama ile kentin tüm bölgeleri dezenfekte ediliyor.



Uzman ekipler tarafından hazırlanan ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olan ilaçlar, sıcak yaz aylarında oluşan mikropların ve bakterilerin insana ve çevreye olan etkisini minimum seviyeye indiriyor. Kentin cadde ve sokaklarında yapılan ilaçlama çalışmalarının yanı sıra mahallelere bırakılan çöp konteynırları da belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak düzeyde hazırlanan ilaçlama, yaz sezonun sonuna kadar belirli aralıklarla kullanılmaya devam edecek



İlaçlama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Ekiplerimiz her gün düzenli bir şekilde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyorlar. Tüm cadde ve sokaklarımızda gerçekleştirdiğimiz ilaçlama çalışması ile haşerelerin vatandaşları rahatsız etmesini engellemeyi düşünüyoruz. Bu süre içerisinde vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda da ilaçlama çalışması yapıyoruz. Haşerelerden dolayı rahatsız olan vatandaşlarımızın belediyemizin ALO 153 hattını arayarak şikayetlerini iletmelerini rica ediyoruz. Bize bildirilen şikayetler doğrultusunda ekiplerimiz soruna anında müdahale edeceklerdir. Çalışmalarımızda halk sağlığı önceliğimizdir. Yaz sezonunun bitimine kadar ilaçlama çalışmalarımız devam edecek" dedi. - MUŞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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