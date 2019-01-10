Muş Belediyesinden Kar Mesaisi

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana ve ara yollarda toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşımaya devam ediyor.

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, ana ve ara yollarda toplanan kar kütlelerini şehir dışına taşımaya devam ediyor.



Şiddetli soğukların etkili olduğu bugünlerde karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Muş Belediyesi ekipleri tarafından kar yağışının ardından başlatılan kar temizleme ve taşıma çalışmaları kesintisiz sürüyor. Şehir merkezindeki tüm yolları kısa sürede ulaşıma açarak vatandaşların mağduriyetini gideren ekipler, aşırı soğuklara rağmen kar taşıma çalışmalarına devam ediyor. Bazı ekipler kar taşıma çalışmalarının yanı sıra vatandaşların yoğun olarak kullandığı kaldırımlardaki buz kütlelerini de temizliyor.



Ana yollardaki çalışmalarını tamamlayan ekipler, mahalle aralarındaki dar yolları da kardan arındırıyor. Karla mücadele ekiplerinin yanı sıra tuzlama ekipleri de temizlenen yerlere tuz dökerek olası buzlanmayı önlüyor. Zabıta ekipleri de çalışmalar sırasında herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması için gerekli önlemleri alıyor.



Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, karla mücadele çalışmalarının gece gündüz devam ettiğini belirterek, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Çatı karlarının temizlenmesi için vatandaşlara gerekli uyarıları yaptıklarını kaydeden Başkan Feyat Asya, bu konuda duyarlı davranan vatandaşlara teşekkür etti. Yarım metreyi aşkın kar yağdığına dikkat çeken Başkan Asya, kent merkezine yağan karın büyük bir kısmını taşıdıklarını ifade etti. Mahallelerdeki dar yolları bile kardan arındırdıklarını söyleyen Başkan Asya, soğuk havadan dolayı çalışma şartlarının zor olduğunu vurgulayarak, buna rağmen ekiplerin görevlerini layıkıyla yerine getirdikleri kaydetti.



Yol kenarlarında park eden araçların kar taşıma çalışmalarını aksattığını dile getiren Başkan Asya, sürücülerden bu konuda destek beklediklerini ifade etti. Vardiya usulüyle gece gündüz çalışıldığını kaydeden Başkan Feyat Asya, bugünlerde taşınan kar kütlelerin Karasu Nehri kenarına döküldüğünü ve bunun da ayrı bir külfet olduğunu sözlerine ekledi. Başkan Asya, vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için fedakarca çalışan belediye personellerine de teşekkür etti. - MUŞ

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