Muş Belediyesinden karla mücadele çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş Belediyesinden karla mücadele çalışması - Son Dakika

Muş Belediyesinden karla mücadele çalışması

6 saat önce

Muş Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı sonrası çalışmalara başladı.

Muş Belediyesinden karla mücadele çalışması, System.String[]

Muş Belediyesi ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı sonrası çalışmalara başladı.


Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası harekete geçti. Ekipler, sabahın erken saatlerinden itibaren cadde ve kaldırımların temizliği için kullanılacak tüm iş makineleri ile saha indi. Zabıta ekipleri yol kenarına park eden araçları anons ederek kaldırtırken, karla mücadele ekipleri de cadde ve sokaklarda anons yapıyor. Şehrin dört bir yanına dağılan ekipler, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamaması için özverili bir çalışma sergiliyor.


Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "Bugünlerde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerimiz hemen harekete geçti. Öncesinde tüm hazırlıklarımızı yapmıştık. Karla mücadele sezonunu sorunsuz bir şekilde geçirmek için araç sayımızı arttırdık. İş makinelerimiz ve karla mücadele ekiplerimiz 7/24 esasına göre teyakkuzda bekliyor. Bu sabah erken saatlerden itibaren kentin dört bir yanında cadde, sokak ve kaldırımların temizliğine başlandı. Çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte herhangi bir sorun yaşamaması için hep sahada olacağız. İnşallah başarılı bir karla mücadele sezonu geçiririz" dedi.


Vatandaşlara uyarılarda bulunan Başkan Asya, "Karla mücadele çalışmaları boyunca vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Araç sahiplerinin yol kenarına park etmemesini rica ediyoruz. Bazen yol kenarına park eden bir araç saatlerce çalışmalarımıza engel olabiliyor. Bununla birlikte kar yağışı sonrası çatılardaki karların temizliğinin düzenli bir şekilde yapılması lazım. Cadde ve sokaklardaki karı aldıktan sonra temizlenen çatılar bizlere ikinci bir iş yükü olmaktadır. Bu konularda vatandaşlarımızın bizlere destek vermesini bekliyoruz. İnşallah elbirliği ile karla mücadele çalışmalarında başarılı sonuçlar elde ederiz" şeklinde konuştu. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:40 Kaynak: İHA
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