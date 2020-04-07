Muş Belediyesinden sokak hayvanlarına yem desteği - Son Dakika

Muş Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede sokak hayvanlarının mağdur olmaması için çalışma yürüttü.

Kovid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarının devam ettiği Muş'ta belediye ekipleri, sokak hayvanlarının yiyecek ve su sıkıntısı yaşamaması için çaba gösteriyor.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevi'nde barınan sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarının düzenli karşılandığını belirtti.

Asya, "Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele çalışmalarına devam ettiğimiz bu aşamada ekiplerimiz, sokak hayvanlarının yiyecek sorunu yaşamaması için çalışma yürütüyor. Ekipler, birçok bölgede oluşturdukları beslenme noktalarına yiyecek ve su bırakarak hayvanların ihtiyaçlarını karşılıyor." dedi.