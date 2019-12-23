Muş Belediyesinden vergi borcu uyarısı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanlığı, belediyeye borcu bulunan vatandaşlara uyarıda bulundu.



Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyeye borcu olan vatandaşlara çağrıda bulunarak, vergi borçlarının düzenli ödenmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini söyledi. Belediye Başkanı Asya; su, emlak, ÇTV ilan reklam, ölçü ayar, kira, işgaliye gibi borçları bulunan vatandaşlara çağrıda bulunarak, bu yılın vergilerinin son ödeme tarihinin 31 Aralık 2019 olduğunu hatırlattı. Borçlarını aksatanlara yönelik çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Asya, bu memleketi kalkındırmak ve geliştirmek için herkesin kendi sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Belediyeye borcunu ödemeyen vatandaşların olduğunu anımsatan Başkan Asya, herkesin bu konuda duyarlı davranmaya davet etti.



Muş'a hizmet edebilmek için mali konuda iyi olunması gerektiğini ifade eden Asya, "Bu şehrin eksikliklerini gidermek için haliyle bütçemizin iyi olması gerekiyor. Onun için su, emlak, ÇTV, ilan reklam, ölçü ayar, kira ve işgaliye gibi öz gelirlerimizden elde ettiğimiz bütçeyi memleketimize tekrar hizmet olarak aktarmanın gayretindeyiz. Bu konuda vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. İlimizde kalıcı ve faydalı hizmetler bırakmak adına çok ciddi projelere yapıyoruz. Bunları hayata geçirebilmek için gelirlerimizin karşılığını almamız gerekiyor. Dolayısıyla belediye hizmetlerinden faydalanıp borcu bulunan vatandaşlarımızın borçlarını ödemelerini rica ediyorum. Aksi takdirde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımızı belirtmek isterim. Buna gerek kalmamasını umut ediyorum" dedi. - MUŞ