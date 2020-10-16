Muş Belediyesinden 'yangın' açıklaması - Son Dakika

Muş Belediyesi, inşaat malzemesi saat iş yerinde çıkan yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Muş Belediyesinden yapılan açıklamada, Minare Mahallesi Eski Erzurum Caddesi'nde saat 03.30 sularında 5 katlı binada meydana gelen yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının İtfaiye Müdürlüğümüze bildirilmesinin ardından ekiplerimiz olay yerine intikal ederek gerekli müdahaleyi yapmıştır. İnşaat malzemesi üzerine faaliyet gösteren iş yerinde boya, tiner gibi kimyasal madde içerikli malzemelerin olması yangının kısa sürede tüm binaya sıçramasına neden olmuş, olayın meydana geldiği iş yerinin yanındaki diğer iş yerlerinin de bu durumdan etkilenmemesi için çevre il, ilçe ve beldelerden destek istenmiştir. 4 katı nalbur teras katı ise mesken olarak kullanılan binada öncelikli olarak teras katında mahsur kalan 3 kadın, 1 erkek vatandaşımız itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarıldıktan sonra yangına müdahale edilmiştir. Yangının büyüklüğü sebebiyle çevre il, ilçe ve beldelerden gelen ekiplerin de desteği ile yangın kontrol altına alınarak çevreye sirayet etmesi engellenmiş, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı talihsiz yangında, ekiplerin cansiperane çalışmaları sonucunda çevreye sıçraması engellenmiştir. Yangının meydana geldiği ilk saatten itibaren gerekli önlemleri alınmasında katkı sağlayan başta Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz olmak üzere İl Emniyet Müdürümüzün şahsında tüm personeline, Jandarma Komutanlığımızın itfaiye ekiplerine, Muş Devlet Hava Meydanları İşletmesi personellerine, Bitlis Belediyesi ekiplerine, Tatvan Belediyesi ekiplerine, Güroymak Belediyesi ekiplerine, Bulanık Belediyesi ekiplerine, Hasköy Belediyesi ekiplerine, Korkut Belediyesi ekiplerine, Varto Belediyesi ekiplerine, Sungu Belediyesi ekiplerine, AFAD ekiplerine, Doğugaz ekiplerine, VEDAŞ ekiplerine desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Yangından etkilenen iş yeri sahibi hemşehrimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi. - MUŞ