Muş Belediyesinden "yapılandırma" uyarısı - Son Dakika

Muş Belediyesinden "yapılandırma" uyarısı

23.12.2020 11:41
Muş Belediyesinden

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affıyla ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmaları istedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, vergi affıyla ilgili mükelleflere çağrıda bulunarak yapılandırmadan faydalanmaları istedi.

Asya, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 sayılı Kanun" çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırıldığını belirtti.

Müracaatlarının 31 Aralık'ta sona ereceği uyarısında bulunan Asya, vergi affından yararlanmak isteyen mükelleflerin kısa zamanda borçlarını yapılandırması gerektiğini ifade etti.

Yapılandırmadan yararlanan mükelleflerin borçlarını 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebileceğini aktaran Asya, şunları kaydetti:

"Borcu bulunan vatandaşların bu fırsatı değerlendirmesi gerekiyor. 17 Kasım 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi, ceza, resim ve harçların yapılandırılmasını içeren 7256 sayılı kanun çerçevesinde, vergi ve borçlarda uygulanan gecikme zammı siliniyor. Gecikmiş borçlara Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılacak. Belediyeye borcu olan vatandaşlardan isteyenlerin peşin, isteyenin taksitli ödeme yapabileceği uygulama kapsamındaki peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranları üzerinden hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. İlk taksit ödeme süresi 31 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek"

Feyat Asya, Vergi, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş Belediyesinden 'yapılandırma' uyarısı - Son Dakika


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