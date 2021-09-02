Muş Belediyesinden yapılandırma uyarısı - Son Dakika

Muş Belediyesi, vergi borçlarının yapılandırma başvuru süresinin 30 Eylül'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos'ta sona eren vergi borcu yapılandırma müracaatları bir ay daha uzatıldı.

Yapılandırma sonrası Eylül ayında gerçekleştirilecek ilk taksit ödemeleri ise 1 Kasım'a yapılacak.

Belediye Başkanı Feyat Asya, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun" çerçevesinde su, emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam, kira, işgaliye gibi borçların yeniden yapılandırılacağını belirerek, şunları kaydetti:

"Vergi affından yararlanmak isteyen mükelleflerin bir an önce borçlarını yapılandırması gerekiyor. Emlak, ilan ve reklam, çevre ve temizlik vergisi, harçlar ve ücretler, su ve atık su alacakları kapsamında Belediyemize borcu olan vatandaşlarımız bu kanundan yararlanabilecek. Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın 30 Eylül'e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğümüze başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlarımız borçlarını peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeyebilecek."