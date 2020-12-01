Muş Belediyesinin 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Muş Belediyesinin 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı

01.12.2020 12:03
Muş Belediyesinin 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Muş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

Muş Belediyesi aralık ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında gerçekleştirildi.

2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı. Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda korona virüs salgını dolayısıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, Kasım ayı içerisinde kent genelinde yürütülen ve devam eden çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Asya, "Aralık ayı meclis toplantımızın özelde ilimize bölgemize, genelde ülkemize hayır getirmesini diliyorum. Toplantı gündemine geçmeden önce rahatsızlık geçiren arkadaşlarımız hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şifa bekleyen herkese Rabbim'den acil şifalar diliyorum" dedi.

"14 mahallemizin yollarının tamamını asfaltladık"

Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini ifade eden Başkan Asya, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor. İnşallah en kısa sürede insanlık aleminin bu sıkıntılı günlerden kurtulup normal yaşama dönülür. Tabi sıkıntılı bir yıl olmasına rağmen kendi yerelimizde mesai arkadaşlarımızla birlikte adeta hayırda yarışırcasına hizmetlerimizi devam ettirdik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde altyapıdan sonra başlattığımız üstyapı hizmetleri ile şehrimizin toparlanma sürecini bitirme aşamasına getirmeyi başardık. 17 mahallemizin tamamında da çalışmalarımız oldu. Köy statüsünden mahalle statüsüne geçirdiğimiz yerleşim alanlarının dışındaki 14 mahallemizdeki asfalt çalışmalarını tamamladık. Lokal bazda çalışmalarımız oluyor. Onları da mevsim şartları elverdikçe tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı tamamlanma aşamasına geldi"

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki çalışmalara değinen Başkan Asya, "Şehir Mezarlığından Muş-Bitlis karayoluna bağlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı adını verdiğimiz güzergahımızda önemli bir çalışma yaptık. Daha önce yol genişletme ve düzenleme yaptığımız bölgenin üstyapısında da son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Dün itibari ile sanayi bölgesindeki çalışmaların yapılması ile yeni bulvarımızın birinci tabaka asfaltı tamamlandı. Refüj, bordür döşemesinin de devam ettiği bulvarın ikinci aşama asfaltı da bu hafta içerisinde yapılarak tamamlanmış olacak. Bu önemli hizmetimizin yüz yıl sonra hayırla yad edileceğini umuyorum. Nasıl ki yıllar önce İstasyon Caddemizi bu şekilde düzenli olmasını sağlayanları rahmetle andığımız gibi bu meclis ve emek veren belediye emektarları da yıllar sonra hayırla dua ile anılacaklar" şeklinde konuştu.

"Halk ekmek fabrikası yakında üretime başlayacak"

Belediye tarafından yapılan halk ekmek fabrikası hakkında bilgi veren Başkan Feyat Asya, "Lale Vadisi Parkında yaptığımız halk ekmek fabrikasında da son aşamaya geldik. Kurulum ve montaj çalışmalarının sonunda gerekli düzenlemeler yapıldı. Önümüzdeki günlerde test üretimi yaparak çalışmalarımızı başlatacağız. Büyük projelerimiz kadar sosyal sorumluluk projesi olarak önemsediğimiz bu hizmetin hayata geçmesinin sevincini yaşıyoruz" diye konuştu.

"İçme suyu projesinin ihale sonucu belirlendi"

İçme suyu projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Değerli arkadaşlar son beş yıldır Alparslan 2 Barajından içme suyu temini için adeta iğne ile kuyu kazarcasına çaba sarf ettik. Bu süreçte sorunumuzu dile getirmekten sıkılmadık, gayretimizi sürdürdük. Göreve ilk geldiğim 2014 yılında dönemin Devlet Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da ilimizin bu sıkıntısını dile getirerek başladığımız bu süreçten Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimizin gündemine gelene kadar takipçisi olduk. Hamdolsun bugün bu projemiz ihale aşaması tamamlanmış duruma geldi. 23 Kasım'da ihale yapıldı. En uygun teklifi veren firmaya dün tebliğ edildi. İtiraz süreci halen devam ediyor. Dileğimiz ve temennimiz bu sürecin de sorunsuz bir şekilde tamamlanarak projenin başlatılması. Bana göre ilk kazmanın vurulması demek işin yüzde yetmiş beşinin tamamlanması gibidir. Bunun yanı sıra çok büyük bir proje olmasa da TOKİ konutlarının üst tarafında bulunan Muratpaşa'dan Kale Mahallesi'ne bağlanan yolun fore kazık sistemi ile yapılma işi TOKİ tarafından ihale edildi. 20 Kasım'da ihale edilen işin de çalışma sezonu ile başlatılıp tamamlanmasını umuyoruz" dedi.

Başkan Asya'nın konuşmasının ardından vatandaşların talep ve önerileri dinlendi. Toplantı, 2020 yılı mali bütçe tasarısı, gelir ve ücret tarifesi, meclise havale edilen evrakların görüşülmesi ile devam etti. - MUŞ

Muş Belediyesinin 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı
Muş Belediyesinin 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı
Muş Belediyesinin 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı
Muş Belediyesinin 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı
Muş Belediyesinin 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı
Muş Belediyesinin 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı

Feyat Asya, Aralık, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş Belediyesinin 2020 yılının son meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika


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