Muş Belediyesinin çalışmaları

Muş Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl çalışma sezonunu verimli şekilde devam ettiğini söyledi.

2017'de başlatılan alt ve üstyapı proje maliyetinin toplamının 350 milyon lira olduğunu ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"2019 içerisinde bu güne kadar proje bedeli olarak ödemiş olduğumuz bedel 45 milyon 16 bin liradır. Gerek kanalizasyon yenileme şebekesi gerek içme suyu şebekesinin yenilemesiyle birlikte içme suyu depoları ve yağmur suyu kanalları doğal gaz ve eş zamanlı olarak TEDAŞ ve Türk Telekom dahil olmak üzere, işin ana hatlarını bitirme aşamasına getirdik. Bugün itibariyle artık mahalle bazlı çalışmaların altyapı ve üst yapı ile birlikte sonuna geldik."

Asya, şehirler arası otobüs terminalinin eksik kalan bütün etaplarını tamamladıklarını belirterek, kısa sürede hizmete sunacaklarını sözlerine ekledi.