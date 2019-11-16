Son Dakika Haberleri: Muş Belediyesinin çalışmaları
Son Dakika Güncel Muş Belediyesinin çalışmaları - Son Dakika

Muş Belediyesinin çalışmaları

6 saat önce

Muş Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muş Belediyesinin çalışmaları, System.String[]

Muş Belediyesi, altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl çalışma sezonunu verimli şekilde devam ettiğini söyledi.

2017'de başlatılan alt ve üstyapı proje maliyetinin toplamının 350 milyon lira olduğunu ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"2019 içerisinde bu güne kadar proje bedeli olarak ödemiş olduğumuz bedel 45 milyon 16 bin liradır. Gerek kanalizasyon yenileme şebekesi gerek içme suyu şebekesinin yenilemesiyle birlikte içme suyu depoları ve yağmur suyu kanalları doğal gaz ve eş zamanlı olarak TEDAŞ ve Türk Telekom dahil olmak üzere, işin ana hatlarını bitirme aşamasına getirdik. Bugün itibariyle artık mahalle bazlı çalışmaların altyapı ve üst yapı ile birlikte sonuna geldik."

Asya, şehirler arası otobüs terminalinin eksik kalan bütün etaplarını tamamladıklarını belirterek, kısa sürede hizmete sunacaklarını sözlerine ekledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı
Takla atan araç direğe dayalı halde asılı kaldı Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 20:13:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş Belediyesinin çalışmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]