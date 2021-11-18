Muş Belediyesinin standı Ankara'daki festivalde ilgi görüyor - Son Dakika

Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"inde Muş Belediyesinin açtığı stant ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festival kapsamında Ankara'ya götürülen kusursuz kulak Bager Çalışçı, piyano çalarak belediyenin standına renk kattı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'u tanıtmak amacıyla AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen "Tam Bana Göre Festival"e katıldıklarını belirtti.

Festivalin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 16 Kasım'da başladığını anımsatan Asya, şöyle devam etti:

"Açılış programında duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip doğuştan görme engelli evladımız Bager Çalışcı'nın ana sahnede Cumhurbaşkanımıza ve binlerce insana piyano resitali sunması bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Aynı şekilde standımızda da mahalli sanatçılarımız, yöresel müziklerimiz eşliğinde misafirlerimize müzik ziyafeti sunuyorlar. Siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, sivil toplum kuruluşunun kıymetli temsilcileri, iş adamlarımız, dostlarımız, Ankara'daki hemşerilerimiz, genç kardeşlerimiz festivalde standımızı şenlendirdiler. Bizi yalnız bırakmayan herkese şükranlarımı sunarım."