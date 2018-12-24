Muş Beyaza Büründü
2 saat önce
Muş beyaza büründü -Muş'ta 100 köy yolu ulaşıma kapandıMUŞ - Muş'ta gece yarısından itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı.
Muş
beyaza büründü
-Muş'ta 100 köy yolu ulaşıma kapandı
MUŞ - Muş'ta gece yarısından itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 100 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. İl genelinde yaşanan kar yağışı nedeniyle 100 köyle ulaşım sağlanamazken, kent merkezi ise beyaza büründü. Sabah
saatlerinde iş yerlerini açan esnaflar kapı önünde temizlik yaparken, vatandaşlar ise araçları ile işe gitmenin yolunu tuttu.
Bu sene Muş merkeze ilk defa kar yağdığını ifade eden Cevat Aktaş
, "Muş'un bu sene ilk karı yağdı. Kar
berekettir. Kar olmasa dereler, çeşmeler hep kuruyacak. Biz kardan çok memnunuz, ama bazı vatandaşlar memnun değiller. Çocuklar okula sevinçle gittiler. Şu anda kartopu oynuyorlar. Çok sevindik. Karın yağmasını istiyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 05:16 Kaynak: İHA
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